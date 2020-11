Watt no quiere "reconstruir", sin ganar un título

Fotografía de archivo de J.J. Watt, el ala defensiva de los Texans de Houston (i). EFE/EPA/JOHN CETRINO/Archivo

Houston (EE.UU.), 4 nov (EFE).- J.J. Watt, ala defensiva de los Texans de Houston, dijo que no está interesado en "reconstruir", sino en buscar un campeonato.

Las declaraciones de Watt se dan en momentos en que los Texans tienen marca de 1-6, y luego de que despidieron a su entrenador en jefe y gerente general y no tienen una selección de primera o segunda ronda en el draft de 2021.

A Watt, seleccionado en primera ronda por los Texans en 2011, se le preguntó el miércoles si cree que terminará su carrera en Houston.

"No creo que sea ningún secreto que no me quedan 10 años en esta liga", dijo Watt.

Agregó que "Creo que me quedan algunos años buenos. Pero no estoy buscando reconstruir. Estoy buscando un campeonato, es lo que quiero".

"Así que, lo que sea mejor para los Texans, eso es lo mejor para mí", indicó.

Los Texans, que sólo han vencido a los Jaguars de Jacksonville esta temporada, despidieron al entrenador en jefe y al gerente general Bill O'Brien después de perder sus primeros cuatro partidos.

El equipo tiene al mariscal de campo Deshaun Watson y al tackle izquierdo Laremy Tunsil bajo contratos a largo plazo, pero no tienen muchos talentos jóvenes.

Watson dijo que incluso con el cambio de entrenador, no cree que los Texans estén en reconstrucción, sino más bien en un período en el que están "encontrando las piezas correctas del rompecabezas".

Agregó que "No quiero sentarme aquí y cambiar todo, pero sí quiero ganar un campeonato".

Watt tiene 99 capturas de por vida en la NFL y está en camino de convertirse en el quinto jugador más rápido en la historia de la liga en conseguir las 100 capturas.

El ala defensiva comenzó su carrera con 74.5 capturas en sus primeras cinco temporadas, pero después de no perderse un solo juego durante ese tiempo, pasó tiempo en la reserva de lesionados en tres de las siguientes cuatro temporadas.

Watt es el único jugador en la historia de la NFL en registrar 20 o más capturas en una temporada más de una vez.

Esta temporada Watt tiene tres capturas, un balón suelto forzado, una recuperación del balón suelto y tres tackleadas.