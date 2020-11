Victoria de Biden o Trump depende de siete estados críticos

Voluntarios procesan votos en ausencia en Detroit, Michigan, el 4 de noviembre.

(Bloomberg) -- La reñida contienda presidencial entre Donald Trump y Joe Biden ahora depende de los resultados de un pequeño grupo de estados, cada uno con diferentes reglas sobre el conteo de votos y la impugnación de resultados, lo que posiblemente posponga la declaración de un ganador.

Wisconsin se dirige a un recuento de votos y Michigan se prepara para una batalla legal, mientras que en otros cinco estados aún ninguna cadena de medios importante ha proclamado la victoria de ninguno de los candidatos: Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona. Excluyendo estos siete estados, Biden tiene 227 votos electorales de los 270 necesarios para la victoria, mientras que Trump tiene 217 incluyendo a Alaska.

A continuación, se muestra el estado de la situación y las perspectivas potenciales en estos siete estados, dos días después de que los votantes acudieran a las urnas en todo el país y se registrara un aumento en la participación.

Arizona (11 Votos)

Associated Press proclamó victorioso a Biden.

Dónde está:

Biden le ganaba a Trump por más de 68.000 votos hasta el jueves por la mañana, según AP.

Disputas:

La votación estará fuera de la posibilidad de un recuento si Biden mantiene su ventaja de aproximadamente 51% frente a 48% sobre Trump, dijo el miércoles la secretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs. Los republicanos “no tienen una vía legal para impugnar” los votos que se están contando ahora, dijo. El asesor de campaña de Trump, Jason Miller, pidió a AP y Fox News que retiraran sus declaraciones sobre la victoria de Biden. “Esto fue erróneo. Fue un error”, dijo Miller.

¿Qué sigue?

Todos los ojos estarán puestos en el condado de Maricopa, que tiene 300.000 del total de 450.000 papeletas electorales del estado que aún no se han contado. Hobbs dijo que proporcionaría una actualización el jueves sobre cuánto tiempo tomará completar el conteo.

Conclusión:

Tanto la campaña de Trump como la de Biden expresan confianza en que ganarán en este estado clave.

Wisconsin (10 Votos)

AP atribuyó la victoria a Biden.

Dónde está:

La administradora de la comisión electoral, Meagan Wolfe, dijo el miércoles que el conteo de votos estaba completo. El estado no proporciona una cifra oficial hasta entregar una cifra certificada el 1 de diciembre. Los conteos no oficiales mostraron a Biden con 20.535 votos sobre Trump. AP, CNN y Fox News se encuentran entre los medios que han proclamado el triunfo de Biden en el estado.

Disputas:

La campaña de Trump planea ejercer su derecho a exigir un recuento, ya que el margen no oficial de 0,7 puntos porcentuales está dentro del 1% que permite hacerlo. El director de campaña de Trump, Bill Stepien, dijo el miércoles en un comunicado que “ha habido informes de irregularidades en varios condados de Wisconsin que plantean serias dudas sobre la validez de los resultados”. También denunció que las encuestas públicas se habían utilizado como táctica de “supresión de votantes”.

¿Qué sigue?

Los secretarios electorales están trabajando en los pasos del proceso de certificación de Wisconsin, incluida una auditoría del equipo de votación. Una vez que la campaña de Trump pida formalmente un recuento, es posible que el proceso demore varios días. En un recuento de las elecciones presidenciales de 2016, los condados completaron el proceso en 10 días.

Conclusión:

Dar vuelta una ventaja de más de 20.000 votos es un “gran obstáculo”, dijo Scott Walker, exgobernador republicano de Wisconsin.

Michigan (16 Votos)

AP atribuyó la victoria a Biden.

Dónde está:

Hasta el jueves a las 9:10 a.m., Biden llevaba la delantera en el estado por más de 150.000 votos, o alrededor de 2,7 puntos porcentuales, con aproximadamente 94% de los votos escrutados.

Disputas:

La campaña de Trump dijo antes de que las cadenas de medios proyectaran que Biden ganaría Michigan que estaba demandando para detener el conteo de votos en el estado, alegando que sus representantes no han tenido acceso significativo a lugares de conteo para observar el proceso.

¿Qué sigue?

El estado tiene un número cada vez menor de votos por contar, y ahora la atención se desplaza al campo legal.

Conclusión:

Si se certifica la ventaja de Biden, cambiaría un estado que Trump ganó en 2016 hacia el lado de Biden y lo dejaría al borde de la victoria.

Nevada (6 Votos)

Todavía no se ha declarado un ganador en el estado.

Dónde está:

Biden ha mantenido una estrecha ventaja de menos de 8.000 votos mientras se siguen contando las papeletas. Con decenas de miles de votos pendientes, es posible que el recuento final no sea inminente.

Disputas:

Los abogados de Trump planean anunciar el jueves una demanda alegando que en el estado votaron 10.000 personas que ya no viven allí, informó Fox News. La campaña de Trump también tiene una demanda pendiente que impugna la precisión de la tecnología de coincidencia de firmas del estado y el acceso público para los observadores electorales. El tribunal más alto de Nevada rechazó una solicitud para detener el conteo de votos, diciendo que el Partido Republicano del estado no presentó evidencia de irregularidades. Pero la demanda sigue pendiente.

¿Qué sigue?

El estado permite que se envíen boletas por correo selladas hasta el día de las elecciones y recibidas hasta el 10 de noviembre, lo que da luces del posible cronograma. También permite que las boletas con errores sean “enmendadas” hasta el 12 de noviembre y certificadas hasta el 16 de noviembre.

Conclusión:

Con Biden a la cabeza y bajo la suposición de que los votos por correo tenderán a beneficiar a los demócratas, las perspectivas parecen prometedoras para él. Sin embargo, con un margen estrecho y un estimado de decenas de miles de votos por correo, sigue siendo incierto cuándo se conocerá el resultado final.

Pensilvania (20 Votos)

Todavía no se ha declarado un ganador en el estado.

Dónde está:

Trump superaba a Biden por menos de 165.000 votos a las 10 a.m. del jueves, hora del este, según la AP, pero quedan por contarse cientos de miles de papeletas electorales enviadas por correo. Hasta ahora, el 77% de los votos enviados por correo han favorecido a Biden, según muestran los datos del Departamento de Estado.

Disputas:

Trump había predicho durante mucho tiempo, sin evidencia, que se cometería un fraude masivo en Pensilvania, especialmente en Filadelfia, que es marcadamente demócrata. La campaña de Trump dijo que estaba demandando para detener lo que describió como abusos en el conteo de votos.

¿Qué sigue?

“El viernes ya estará contada la gran mayoría las papeletas, y en este punto parece que será mucho antes”, dijo Kathy Boockvar, secretaria de la Commonwealth, a CNN el miércoles.

Conclusión:

Como era de esperar, Pensilvania se ha convertido en un foco central de la guerra política, y ahora legal, sobre el resultado de las elecciones.

Georgia (16 Votos)

Todavía no se ha declarado un ganador en el estado.

Dónde está:

Según AP, hasta el jueves por la mañana, Trump superaba a Biden por alrededor de 18.000 votos. Georgia tiene alrededor de 60.000 votos sin contar, dijo Gabriel Sterling, gerente de implementación del sistema de votación del estado, en una conferencia de prensa el jueves por la mañana. El condado de Chatham, hogar de Savannah, tiene el mayor número de votos sin contar, 17.157, que Sterling espera que se cuenten el jueves.

Disputas:

La campaña de Trump presentó una demanda el miércoles alegando que el condado de Chatham está contando incorrectamente las papeletas de voto ausente que se recibieron después de la fecha límite del estado. Un observador electoral afirma que un trabajador electoral estaba almacenando y contando las papeletas de manera incorrecta.

¿Qué sigue?

El secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, dará una actualización el jueves.

Conclusión:

Si bien muchas de las papeletas restantes parecen favorecer las posibilidades de Biden, no está claro si el exvicepresidente puede compensar la diferencia en este estado tradicionalmente republicano.

Carolina del Norte (15 Votos)

Todavía no se ha declarado un ganador en el estado.

Dónde está:

Trump superaba a Biden por unos 77.000 votos a las 9:30 am, hora de Nueva York, según AP. Siguen pendientes muchas papeletas de voto ausente y provisionales. Las papeletas de voto ausente se pueden contar hasta el 12 de noviembre, siempre que tengan el sello del día de las elecciones. Siguen pendientes alrededor de 116.200 papeletas de voto en ausencia solicitadas.

Disputas:

Aún no se han presentado demandas importantes en Carolina del Norte, pero los votos provisionales podrían ser un área donde estalle la tensión. El estado planea publicar las cifras de los votos provisionales el jueves al mediodía. En 2016, se contaron menos de la mitad de los 61.000 votos provisionales emitidos.

¿Qué sigue?

Los condados han programado reuniones para el 12 y 13 de noviembre para contar los resultados de sus votos ausentes y provisionales pendientes después de realizar auditorías y otras verificaciones de procedimiento. Debido a los requisitos de notificación pública según la ley estatal, esas reuniones no se pueden adelantar. La Junta de Elecciones estatal proporcionará un recuento final y oficial que se certificará en una reunión el 24 de noviembre.

Conclusión:

Los resultados finales podrían tardar una semana, pero parece que Trump tiene más probabilidades de triunfo en el estado.

Nota Original:Election Win for Biden or Trump Hinges on Seven Critical States

