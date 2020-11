Vacuna de Astra para covid podría estar lista a fin de año: CEO

(Bloomberg) -- La vacuna de AstraZeneca Plc contra el coronavirus podría estar lista ya este año para su administración a gran escala, dijo el director ejecutivo de la farmacéutica, Pascal Soriot, descartando informes sobre retrasos y problemas de producción.

El fabricante de medicamentos del Reino Unido está listo para revelar los resultados de las pruebas de la vacuna antes de fin de año, incluso después de que los ensayos enfrentaran leves retrasos durante el verano cuando las tasas de contagio disminuyeron en el hemisferio norte. Un reciente resurgimiento ha permitido a los científicos recopilar los datos clínicos que necesitan, según Soriot. Astra y la Universidad de Oxford mantienen la vacuna en estado congelado para preservar su vida útil mientras esperan los resultados finales de la prueba.

“Al final del día, aún no sabemos si la vacuna funciona”, dijo Soriot en una entrevista con Bloomberg Television, y agregó que quedan muchas preguntas, como si arrojará resultados para todos y durante cuánto tiempo. “Esperamos que la vacunación a gran escala sea posible a partir de enero del próximo año, quizás incluso en diciembre”.

Los comentarios de Soriot se producen un día después de que Kate Bingham, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Vacunas del Reino Unido, dijera que solo 4 millones de dosis de la vacuna estarían disponibles para fin de año, mucho menos que los 30 millones que debían estar listos para septiembre. AstraZeneca dijo que confía en que puede comenzar a suministrar cientos de millones de dosis de forma “continua” una vez que se apruebe una vacuna.

El laboratorio farmacéutico británico ha estado a la vanguardia de los esfuerzos por combatir la pandemia, y su vacuna experimental podría ser una de las primeras en ser aprobada a nivel mundial si tiene éxito en los resultados. Astra y las farmacéuticas Pfizer Inc. y Moderna Inc. pretenden entregar en las próximas semanas importantes resultados de las pruebas de las vacunas, y una posible autorización de emergencia se otorgaría antes de fin de año.

Soriot dijo que el mundo necesita varias vacunas y que los estudios de Astra en el Reino Unido y Brasil continuaron sus avances incluso cuando Estados Unidos los suspendió. Es posible que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. quiera esperar los resultados del ensayo local antes de revisar el producto, señaló.

La FDA “podría decidir esperar los resultados del estudio de EE.UU., o bien, podrían revisar nuestro programa internacional y darnos una aprobación de emergencia sobre esa base”, dijo Soriot. “Dependerá de lo que los reguladores de cada país decidan”.

Astra ha dicho que venderá la vacuna al costo durante la pandemia, a un precio de entre US$4 y US$5, dependiendo de los costos locales de fabricación. La compañía dijo recientemente que agregaría hasta 20% para cubrir los costos fabricación y evitar impactos materiales en sus finanzas. Astra está incurriendo en una factura de más de US$1.000 millones a nivel mundial por gastos como el desarrollo clínico, indicó Soriot.

La vacuna candidata de Astra-Oxford ha producido una sólida respuesta inmune en adultos mayores y ancianos, aquellos con mayor riesgo de que su cuadro de covid se agrave. Astra y Oxford han inscrito a unos 23.000 voluntarios en ensayos de vacunas a nivel mundial, y pretenden llegar a 50.000 una vez que la filial estadounidense haya completado el reclutamiento.

Un portavoz del Gobierno del Reino Unido dijo el jueves que “solo se implementará una vacuna una vez que se demuestre que es segura y efectiva”, y que el Servicio Nacional de Salud está listo para comenzar el programa de vacunación.

Pfizer, que está desarrollando su vacuna en conjunto con la alemana BioNTech SE, ha dicho que podría revelar este mes los datos de sus ensayos iniciales de fase avanzada. La compañía también está a la espera de alcanzar un objetivo mínimo para evaluar su seguridad: dos meses de datos de la mitad de los participantes, lo que espera alcanzar, a más tardar, la tercera semana de noviembre. Suponiendo que los resultados de ambos estudios sean positivos, la farmacéutica solicitaría una autorización de uso de emergencia en EE.UU. poco después.

