Tras la segunda muerte por difteria, Perú declara la alerta epidemiológica

Esta situación ha obligado al Ministerio de Salud a extender el área de investigación hacia el distrito de San Martín de Porres, donde residía la segunda víctima, y aplicar una vacunación de bloqueo. EFE/Orlando Barría/Archivo

Lima, 4 nov (EFE).- Perú ha declarado la alerta epidemiológica a nivel nacional por difteria, después de confirmar la segunda muerte en Lima, y lanzó una campaña de vacunación que se ejecutará en paralelo a las acciones de prevención por la pandemia de la covid-19.

El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, informó en rueda de prensa que el hospital Cayetano Heredia notificó el martes el caso de una mujer de 69 años que falleció por una complicación respiratoria y que al ser sometida a una prueba de laboratorio se detectó el agente de la difteria, el Corynebacterium diphteriae.

El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó este miércoles que la prueba dio positivo para difteria, pero Suárez señaló que "la paciente tenía un cuadro clínico crónico de otra enfermedad".

"Al parecer se trata de una infección agregada al hallazgo de la difteria", agregó la autoridad.

DOS MUERTES Y TRES CASOS MÁS DE DIFTERIA

Con el deceso de esta persona ya son dos fallecidas por esta enfermedad respiratoria en Lima, después de la muerte de una niña de cinco años hace una semana en el distrito de La Victoria, que se convirtió en el primer caso de difteria en los últimos 20 años.

Suárez dijo que esta situación ha obligado al ministerio de Salud a extender el área de investigación hacia el distrito de San Martín de Porres, donde residía la segunda víctima, y aplicar una vacunación de bloqueo.

"El Centro Nacional de Epidemiología está a cargo de la fase de investigación y ha declarado el día de ayer la alerta epidemiológica nacional para que todos los servicios de salud estén atentos a cualquier caso sospechoso de difteria que podría presentarse", explicó el viceministro.

Hasta el momento se han confirmado tres casos más de difteria entre los familiares de la niña fallecida, razón por la cual la campaña de vacunación empezará el jueves en los alrededores de su casa con el fin de inmunizar a unas 80.000 personas en La Victoria.

"Por la naturaleza de la enfermedad, estamos extendiendo el área de vacunación en La Victoria", indicó Suárez.

MÁS DE 908.000 CASOS DE CORONAVIRUS

En forma paralela a esta intervención sanitaria, Perú ya superó los 908.000 casos de covid-19, con más de 832.000 recuperados de la enfermedad.

La cifra de fallecidos es mayor a los 34.600 decesos y más de 5.200 personas estaban internadas en centros de salud hasta el martes.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, resaltó que el ritmo de contagios y fallecimientos ha ido bajando en las últimas semanas, pero que esto no debe ser motivo para olvidar las medidas de prevención y distanciamiento social.

"Esto no quiere decir que no hay gente que se sigue contagiando, el virus no se ha ido, pero hay menos infectados, ingresan al hospital pacientes con síntomas moderados, pero ahora es mayor la cantidad de personas que salen de los nosocomios, comparado a la cantidad que entra", afirmó el gobernante desde el Palacio de Gobierno.

De igual forma, Vizcarra subrayó que la economía también se está reactivando y esto se refleja en la inversión pública hecha en octubre por 3.652 millones de soles (unos 1.000 millones de dólares) para impulsar proyectos en los gobiernos regionales y municipales.