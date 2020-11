Stafford va nuevamente a la lista de coronavirus

En la imagen un registro de Matthew Stafford, mariscal de campo de los Lions de Detroit, quien fue enviado por el equipo a la lista de reserva/covid-19. EFE/Larry W. Smith

Detroit (EE.UU.), 4 nov (EFE).- Matthew Stafford, mariscal de campo de los Lions de Detroit, se perdió la práctica del miércoles y fue enviado a la lista de reserva/covid-19, anunció el equipo.

Stafford es considerado un "contacto cercano y de alto riesgo" de un no miembro del equipo que dio positivo al coronavirus, dijo una fuente.

El último contacto de Stafford con la persona infectada fue el lunes, lo que significa que sería elegible para salir de la lista de reserva/covid-19 el domingo y jugar contra los Vikings de Minnesota, en caso de que tenga cinco días consecutivos de pruebas negativas.

Stafford se une al apoyador Jarrad Davis en dicha lista.

Davis fue incluido allí el martes. Los dos casos no están relacionados.

Esta es la segunda ocasión de Stafford en la lista de reserva/covid-19.

Stafford tuvo una prueba de falso positivo en agosto, por lo que la NFL cambió los protocolos de pruebas.

La esposa de Stafford, Kelly, así como la organización, ofrecieron fuertes declaraciones en ese momento sobre el falso positivo.

Los Lions han tenido a dos jugadores en la lista en la misma cantidad de días, luego de no contar con un jugador en ella desde el comienzo del campamento de entrenamiento en agosto, cuando Detroit tenía al menos siete jugadores.