Sportsbet decide pagar anticipadamente a victoria de Biden

(Bloomberg) -- Sportsbet ha decidido pagar de forma anticipada una victoria de Joe Biden como presidente de EE.UU., pese a que aún no se conoce el resultado oficial, según un comunicado.

La casa de apuestas por internet considera que el liderazgo de Biden es “inexpugnable” después de que CNN proyectara que Michigan iría a los demócratas y que lleva ventaja en Nevada y Arizona. Sportsbet ha pagado más de 100.000 apuestas a los apostadores que respaldaron a Biden.

No obstante, su historial no es perfecto. En 2019, el corredor de apuestas australiano pagó por una victoria del Partido Laborista en Australia dos días antes de que se celebraran las elecciones, al suponer que los líderes en los sondeos lograrían una victoria. Ese partido perdió.

