Siria.- Al Assad afirma que varios miles de millones de euros en depósitos están bloqueados en Líbano por la crisis

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de Siria, Bashar al Assad, ha afirmado este jueves que miles de millones de euros en depósitos de ciudadanos sirios en bancos de Líbano se encuentran bloqueados a causa de la grave crisis económica en la que se encuentra sumido el país vecino, lo que, ha dicho, afecta negativamente a la situación financiera de la población siria.



Al Assad, que ha señalado que la cifra total "oscila entre los 20.000 millones de dólares (unos 16.909 millones de euros) y un máximo que algunos afirman que es de cerca de 42.000 millones de dólares (alrededor de 35.509 millones de euros)". "Es una cifra enorme", ha lamentado, antes de desvincular esta situación de las sanciones estadounidenses.



"Cuando los bancos en Líbano cerraron, pagamos el precio. Esa es la esencia del problema, una crisis que no está conectada con el bloqueo (de las sanciones)", ha señalado. "El bloqueo lleva ahí muchos años. Esto no significa que el bloqueo sea bueno o que los estadounidenses sean inocentes", ha añadido, según ha informado la agencia estatal siria de noticias, SANA.



Sin embargo, ha hecho hincapié en que "la crisis arrancó unos meses antes de la 'Ley César'", activadas en junio y que contemplan sanciones para militares y otros responsables de atrocidades durante la guerra y a los que hayan prestado apoyo "a los esfuerzos militares del régimen de Al Assad", además de apoyar a aquellos organismos que recaben pruebas sobre crímenes de guerra.



Asimismo, la 'Ley César' expande el anterior régimen de sanciones, al contener una cláusula contra instituciones gubernamentales e individuos que hagan negocios con Damasco, lo que podría afectar a los esfuerzos de reconstrucción que intenta llevar a cabo el Gobierno sirio.



Las sanciones aplicadas contra Siria y los estrechos lazos económicos con Líbano habían llevado a numerosos sirios a abrir cuentas bancarias en el país vecino, a las que han quedado sin acceso debido a las firmes restricciones impuestas por estos bancos a raíz de la crisis para evitar una fuga de capitales que deprecie aún más la divisa.



Esta falta de capital ha afectado igualmente a numerosas empresas sirias, que se han quedado sin acceso a los fondos necesarios para la importación de bienes, lo que ha derivado en un aumento de los precios en el país árabe que ahonda igualmente la crisis económico en Siria, sumido en una guerra desde 2011.