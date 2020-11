Se aisla el primer ministro sueco tras un contacto indirecto con un positivo

El primer ministro sueco, Stefan Löfven. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/ Archivo

Berlín, 5 nov (EFE).- El primer ministro sueco, Stefan Löfven, anunció este jueves que ha iniciado un período de aislamiento tras conocer que una persona cercana tuvo un contacto con un tercero que posteriormente se confirmó que había contraído la covid-19.

La noticia se dio a conocer dos días después de que el país introdujese una serie de restricciones para controlar la propagación del coronavirus, tras tres semanas de fuertes repuntes.

El líder socialdemócrata indicó que se ha aislado junto a su mujer por "precaución", pero que ambos "están bien" y no presentan síntomas. La persona cercana se ha realizado un test con resultado negativo.

"Estamos bien y no tenemos síntomas. De acuerdo con las recomendaciones sanitarias, nos haremos un test lo antes posible", aseguró en la red social Facebook Löfven, que agregó que seguirá trabajando a distancia, desde casa.

El primer ministro sueco agregó que todos deben seguir las recomendaciones sanitarias para aplanar la curva de contagios, que tras un verano con escasa incidencia, empezó a repuntar a mediados de septiembre y a acelerarse desde mediados de octubre.

"Tomad nota de las recomendaciones. Escuchadlas. Seguidlas. Quedaos en casa en cuanto os sintáis mal. Lavaos las manos a menudo y de forma concienzuda. Trabajad desde casa si podéis. Cuidad unos de otros", recomendó.

Las nuevas restricciones incluyen límites en la ocupación de cafeterías y restaurantes, así como un máximo de ocho personas por mesa. Las mayores ciudades del país, entre ellas Estocolmo, tienen además una serie de medidas especiales por la mayor concentración de personas.

Löfven advirtió al presentar esta nueva batería de restricciones que la situación en el país es "muy seria" y que Suecia va "en la dirección equivocada". "Ahora todos los ciudadanos deben asumir su responsabilidad. Sabemos lo peligroso que es", agregó.

El anuncio del primer ministro danés se produce un día después de que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, iniciase también un período de aislamiento después de que su ministro de Justicia, Nick Haekkerup, diese positivo por covid-19.

Actualmente 13 de los 20 miembros del gabinete danés se encuentran en aislamiento -por haberse contagiado- o en cuarentena, a la espera de los resultados de sus test a raíz de éste y otros contactos con personas infectadas por coronavirus.

Un total de 137.730 personas se han contagiado de coronavirus en Suecia, un país que ha saltado a los titulares en varias ocasiones durante la pandemia por no imponer un confinamiento en la primera ola y por optar por las recomendaciones para evitar los contagios (sin multas por incumplimiento) en lugar de prohibiciones.