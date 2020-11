Samira se reencuentra con Tom tras confirmar haber tenido un affaire con él

05/11/2020 SAMIRA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD 'LA CASA FUERTE 2' / TELECINCO



MADRID, 5 (CHANCE)



Tom y Sandra ya no saben lo que hacer para seguir estando en plena actualidad mediática. Y es que los dos tortolitos, después de enamorarse en La isla de las tentaciones, han decidido meterse de lleno en esta nueva aventura de La casa fuerte 2 y lo han hecho con una polémica de por medios. Samira, de MyHyV confirmaba hace días haberse liado con el concursante una noche en la que le dejó en la puerta de su casa.



La versión de Samira, nada más tener el primer encuentro con Tom y Sandra, es que el concursante le dijo que estaba soltero y le invitó a subir a casa, pero la de MyHyV no quiso. Poco faltó, ya que al día siguiente, tal y como ha contado: "La noche siguiente, cuando yo te dejo en la puerta de tu casa, ahí, tú y yo nos enrrollamos. Lo he negado por respeto a ti y a él, a mí él me dice que no está contigo, es un mentiroso".



Sandra ha confesado públicamente que no se cree la versión de Samira a que: "El día que salió el rumor, Tom le llamó delante mía poniendo el manos libres y la preguntó que qué estaba pasado y ella le dijo que no se habían enrrollado". De esta manera, la de La isla de las tentaciones ha mostrado una versión completamente diferente a Samira y ha dejado en duda su testimonio.