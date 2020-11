Salud.-Cada mes de retraso en el tratamiento del cáncer puede aumentar el riesgo de muerte en aproximadamente un 10%

23/09/2019 Paciente con tiroides. Cáncer de tiroides. ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD HOSPITAL LA LUZ



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Las personas cuyo tratamiento contra el cáncer se retrasa incluso un mes tienen en muchos casos un riesgo de muerte entre un 6% y un 13% más alto, riesgo que sigue aumentando cuanto más tiempo tarde en comenzar su tratamiento, sugiere una investigación publicada en línea en 'The BMJ'.



Investigadores canadienses y del Reino Unido han comprobado que hay un impacto significativo en la mortalidad de una persona si se retrasa su tratamiento, ya sea quirúrgico, terapia sistémica (como quimioterapia) o radioterapia para siete tipos de cáncer.



A nivel mundial, los sistemas de salud tienen problemas con las demoras en el tratamiento del cáncer y ya se acepta ampliamente que tales demoras pueden tener consecuencias adversas en el resultado de un paciente. Pero el impacto preciso de los retrasos desde el diagnóstico hasta la recepción del tratamiento sobre la mortalidad no se ha analizado a fondo.



La necesidad de comprender mejor el impacto del retraso del tratamiento en los resultados se ha puesto de relieve durante la pandemia de COVID-19 porque muchos países han experimentado el aplazamiento de la cirugía electiva del cáncer y la radioterapia, así como la reducción del uso de terapias sistémicas, mientras que los sistemas de salud han recursos dirigidos a la preparación para la pandemia.



Por ello, un equipo de investigadores liderado por Timothy Hanna, de la Queen's University en Kingston, en Canadá, realizó una revisión y análisis de estudios relevantes sobre el tema publicados entre enero de 2000 y abril de 2020.



Estos estudios tenían datos sobre intervenciones quirúrgicas, terapia sistémica (como quimioterapia) o radioterapia para siete formas de cáncer (vejiga, mama, colon, recto, pulmón, cuello uterino y cabeza y cuello) que, en conjunto, representan el 44% de todos la incidencia de cánceres a nivel mundial.



Su principal medida de resultado fue el riesgo de supervivencia general por retraso de cuatro semanas para cada indicación y los retrasos se midieron desde el diagnóstico hasta el primer tratamiento, o desde la finalización de un tratamiento hasta el inicio del siguiente.



Encontraron 34 estudios adecuados para 17 tipos de afecciones que debían tratarse (indicaciones) que involucraron a más de 1,2 millones de pacientes en conjunto. La asociación entre retraso y aumento de la mortalidad fue significativa para 13 de estas 17 indicaciones.



El análisis de los resultados mostró que en los tres enfoques de tratamiento un retraso del tratamiento de cuatro semanas se asoció con un aumento en el riesgo de muerte.



Para la cirugía, esto supuso un aumento del 6-8% en el riesgo de muerte por cada retraso del tratamiento de cuatro semanas, mientras que el impacto fue aún más marcado para algunas indicaciones de radioterapia y sistémicas, con un 9% y un 13% de aumento del riesgo de muerte para el tratamiento definitivo. radioterapia de cabeza y cuello y tratamiento sistémico adyuvante (de seguimiento) para el cáncer colorrectal, respectivamente.



Además, los investigadores calcularon que las demoras de hasta ocho semanas y 12 semanas aumentaron aún más el riesgo de muerte y utilizaron el ejemplo de una demora de ocho semanas en la cirugía de cáncer de mama que aumentaría el riesgo de muerte en un 17%, y 12 semanas retraso que aumentaría el riesgo en un 26%.



Un retraso quirúrgico de 12 semanas para todos los pacientes con cáncer de mama durante un año (por ejemplo, durante el confinamiento y la recuperación de COVID-19) provocaría un exceso de 1.400 muertes en el Reino Unido, 6.100 en los Estados Unidos, 700 en Canadá y 500 en Australia, asumiendo que la cirugía fue el primer tratamiento en el 83% de los casos y la mortalidad sin demora fue del 12%.



Los investigadores utilizaron un ejemplo del NHS del Reino Unido, que al comienzo de la pandemia COVID-19, creó un algoritmo para priorizar la cirugía. Se consideró que varias afecciones eran seguras y se retrasarían entre 10 y 12 semanas sin un impacto previsto en el resultado, incluidas todas las cirugías colorrectales.



"Por lo tanto, nuestros resultados pueden ayudar a informar directamente a la política: descubrimos que aumentar la espera hasta la cirugía de seis a 12 semanas aumentaría el riesgo de muerte en este entorno en un 9%", alertan.



Los autores reconocen que su estudio tenía limitaciones, como el hecho de que se basó en datos de investigación observacional que no pueden establecer perfectamente la causa, y era posible que los pacientes con retrasos más prolongados en el tratamiento estuvieran destinados a tener resultados inferiores por tener múltiples enfermedades o morbilidad del tratamiento.



Sin embargo, su análisis se basó en una gran cantidad de datos y se aseguraron de que solo incluyeran estudios de alta calidad que tuvieran una alta validez, lo que significa que midieron con precisión lo que estaban investigando.



Hanna concluye: "Un retraso de cuatro semanas en el tratamiento se asocia con un aumento de la mortalidad en todas las formas comunes de tratamiento del cáncer, y los retrasos más largos son cada vez más perjudiciales. A la luz de estos resultados, las políticas centradas en minimizar los retrasos a nivel del sistema en el inicio del tratamiento del cáncer podrían mejorar los resultados de supervivencia a nivel de la población", advierte.