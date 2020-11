Ryan agradece a su entrenador un consejo que salvó la vida de su esposa

En la imagen un registro de Logan Ryan, al actuar para los Titans de Tennessee y actual defensa de los Giants de Nueva York, quien dio crédito a un entrenador del equipo que le aconsejó atender de urgencia a su esposa por un fuerte dolor abdominal que reultó ser un embarazo ectópico. EFE/Rick Musacchio/Archivo

East Rutherford (EE.UU.), 4 nov (EFE).- Logan Ryan, defensivo de los Giants de Nueva York, dio crédito a un entrenador del equipo por haber podido salvar la vida de su esposa después de que se sometiera a una cirugía de emergencia por un embarazo ectópico el martes en Florida.

Ashley Ryan viajó a Florida a principios de esta semana para ejercer su voto y cuidar la casa de la pareja, pero tuvo un dolor intenso de estómago el martes por la mañana.

"Hablé con uno de nuestros entrenadores sobre los síntomas. Me dijo: 'Ella necesita ir (a la sala de emergencias)'", dijo Logan Ryan, quien estaba experimentando dolor después de sufrir una lesión en la cadera esa noche durante una derrota contra los Buccaneers de Tampa Bay.

Ashley Ryan siguió el consejo del entrenador asistente Justin Maher. Resultó vital.

"Terminó yendo a cirugía y le salvaron la vida", dijo Ryan el miércoles en una llamada de Zoom con los periodistas.

Agregó que "Ese fue un entrenador de nuestro equipo, Justin Maher, que le dijo a mi esposa que fuera a la sala de emergencias a la 1 a.m. Eso pudo haberle salvado la vida porque tenía muchas hemorragias internas".

Un embarazo ectópico es cuando un óvulo fertilizado crece fuera del útero de una mujer. En este caso, fue en la trompa de Falopio, que estaba a punto de estallar. Fue necesaria una cirugía de emergencia.

Logan Ryan dijo que su esposa se está recuperando. Expresó su gratitud tanto a Maher como a la organización de los Giants después de asistir a la práctica del miércoles en Nueva Jersey.

"Y ese es el tipo de organización que tenemos aquí. Honestamente, no iba a hablar de eso. Mis hijos están bien. Mi esposa se está recuperando bien", dijo Ryan.

"Y (el entrenador Joe Judge) dijo, si necesitas volar a Florida, no te preocupes por el fútbol. Eso es lo que Joe es como hombre y como entrenador".

Ryan, de 29 años, firmó tarde con los Giants (1-8) durante el campamento de entrenamiento. Es cierto que su relación con Judge por sus años juntos en Nueva Inglaterra influyó mucho en la decisión.