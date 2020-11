River Plate y Racing Club, obligados a levantar cabeza

En la imagen, el jugador de River Plate Rafael Santos Borre. EFE/Agustín Marcarián

Buenos Aires, 5 nov (EFE).- River Plate y Racing Club, máximos candidatos a ganar la Copa de la Superliga Argentina junto al Boca Juniors, intentarán levantar la cabeza en la segunda jornada, que comienza el viernes, ante Rosario Central y Unión, respectivamente, tras caer en el debut.

El Millonario, que integra el Grupo 3, perdió el martes por 1-3 ante el Banfield.

El sábado recibirá al Rosario Central, que ganó al Godoy Cruz por 2-1.

El centrocampista Ignacio Fernández, uno de los jugadores más importantes del River Plate, será baja porque sufrió un desgarro en el partido anterior.

Lo más probable es que en su lugar esté Santiago Sosa, que lo reemplazó ante el Banfield.

El Racing Club, que en su debut en el Grupo 1 fue goleado por EL Atlético Tucumán por 1-4, visitará el domingo aL Unión de Santa Fe, que empató sin goles con el Arsenal.

El lateral izquierdo Alexis Soto y el delantero Nicolás Reniero, que estuvieron ausentes en el debut por lesión, podrían regresar al equipo titular.

En cambio, el delantero Darío Cvitanich y el centrocampista Lorenzo Melgarejo están descartados.

El Boca Juniors probablemente jugará el domingo en Rosario ante el Newell's Old Boys con su alineación ideal porque el portero Esteban Andrada está casi recuperado de una lesión muscular.

Además, en el club analizan incluir en la lista de convocados al volante colombiano Sebastián Villa, que no juega un partido oficial desde abril porque fue denunciado por violencia de género por quien era su pareja en ese momento.

Este miércoles, el entrenador Miguel Ángel Russo extendió su contrato hasta fines de 2021.

El duelo del sábado entre San Lorenzo y Estudiantes se perfila como el más importante de la segunda jornada.

El equipo azulgrana y el platense debutaron con empates sin goles ante Argentinos Juniors y Aldosivi, respectivamente.

Salvo una modificación de último minuto, Javier Mascherano será nuevamente titular en el 'Pincha'.

El Gimnasia y Esgrima La plata recibirá el domingo al Vélez Sarsfield sin su entrenador, Diego Maradona, que el lunes fue internado y el martes se sometió a una cirugía por un hematoma subdural.

Ante el Vélez, dirigirá al equipo el ayudante de Maradona, Sebastián 'Gallego' Méndez, quien estuvo en el banquillo el viernes pasado en el triunfo ante Patronato por 3-0.

Este nuevo campeonato lo disputan 24 equipos divididos en seis zonas.

Tras dos partidos ante cada rival, los dos mejores de cada grupo pasarán a la Fase Campeón de Copa 2020, divididos en dos zonas.

Los ganadores de esos dos grupos se enfrentarán en una final para definir al campeón, que se clasificará para la Copa Libertadores de 2021.

- Cronograma de partidos de la segunda jornada (del 6 al 9 de noviembre):

Viernes 6 de noviembre: Argentinos Juniors-Aldosivi y Patronato-Huracán.

Sábado 7 de noviembre: Banfield-Godoy Cruz, San Lorenzo-Estudiantes y River Plate-Rosario Central.

Domingo 8 de noviembre: Arsenal-Atlético Tucumán, Gimnasia-Vélez Sarsfield, Unión-Racing Club, Newell's Old Boys-Boca Juniors e Independiente-Colón.

Lunes 9 de noviembre: Talleres-Lanús y Central Córdoba-Defensa y Justicia.

- Clasificación:

Grupo 1

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Atlético Tucumán 1 1 0 0 4 1 3 3

.2. Arsenal 1 0 1 0 0 0 0 1

.3. Unión 1 0 1 0 0 0 0 1

.4. Racing Club 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo 2

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Colón 1 1 0 0 3 0 3 3

.2. Independiente 1 1 0 0 1 1 0 3

.3. Central Córdoba 1 0 0 0 1 0 1 0

.4. Defensa y Justicia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo 3

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Banfield 1 1 0 0 3 1 2 3

.2. Rosario Central 1 1 0 0 2 1 1 3

.3. Godoy Cruz 1 0 0 1 1 2 -1 0

.4. River Plate 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo 4

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Talleres 1 1 0 0 3 0 3 3

.2. Boca Juniors 1 1 0 0 2 1 1 3

.3. Lanús 1 0 0 1 1 2 -1 0

.4. Newell's Old Boys 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo 5

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Aldosivi 1 0 1 0 0 0 0 1

.2. Argentinos Juniors 1 0 1 0 0 0 0 1

.3. Estudiantes 1 0 1 0 0 0 0 1

.4. San Lorenzo 1 0 1 0 0 0 0 1

Grupo 6

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Gimnasia 1 1 0 0 3 0 3 3

.2. Huracán 1 0 1 0 1 1 0 1

.3. Vélez 1 0 1 0 1 1 0 1

.4. Patronato de Paraná 1 0 0 1 0 3 -3 0.