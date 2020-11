Reino Unido amplía ayuda de 80% a empleados hasta final de marzo

(Bloomberg) -- El ministro de Economía del Reino Unido, Rishi Sunak, amplió hasta finales de marzo las ayudas para empleados de compañías que han tenido que cerrar, en un intento de proporcionar seguridad a una economía devastada por el coronavirus del país.

Los pagos del Gobierno que cubren el 80% de los salarios a los trabajadores de las empresas obligadas a cerrar por las medidas de restricción ante la pandemia de coronavirus continuarán después del fin del cierre parcial en Inglaterra el 2 de diciembre, dijo Sunak a la Cámara de los Comunes el jueves.

Se trata de un giro inesperado por parte de Sunak, quien durante semanas había argumentado que el programa debía finalizar el 31 de octubre para que nuevas medidas menos generosas se centren en apoyar empleos “viables” en los que los empleados puedan regresar al trabajo.

Con la ampliación, un programa que inicialmente iba a durar tres meses se prolongará más de un año, una señal de cómo la pandemia de coronavirus ha devastado la economía del Reino Unido.

Es la quinta vez en seis semanas que el ministro anuncia importantes cambios en las ayudas laborales, a medida que una segunda ola del virus se propaga por el Reino Unido, superando incluso las peores proyecciones de los científicos del Gobierno. Las autoridades de salud informaron otras 492 muertes el miércoles.

Nota Original:Sunak Extends 80% U.K. Furlough to End of March for All Regions

©2020 Bloomberg L.P.