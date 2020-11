Previa del encuentro de la jornada 8: Brighton and Hove Albion - Burnley

El próximo viernes a las 11:30 tendrá lugar en el The American Express Community Stadium el duelo entre Brighton y Burnley en la jornada número 8 de la Premier League.

Brighton and Hove Albion llega a la octava jornada con la intención de recuperar puntos tras haber perdido su último partido contra Tottenham Hotspur por un marcador de 2-1. Desde el comienzo de la temporada, los locales han vencido uno de los siete encuentros jugados hasta ahora con una cifra de 11 tantos a favor y 14 en contra.

Por su parte, Burnley no pudo ganar a Chelsea en su último partido (3-0), por lo que llega al encuentro con la necesidad de volver a la victoria en el campo de Brighton and Hove Albion.

Como local, Brighton and Hove Albion ha perdido en dos ocasiones y ha empatado una vez en tres partidos jugados hasta ahora, así que tendrá que defender muy bien su puerta si no quiere perder más puntos en la competición. A domicilio, Burnley tiene un balance de dos derrotas y un empate en tres partidos jugados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con Brighton and Hove Albion.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el The American Express Community Stadium, obteniendo como resultado una derrota y dos empates a favor de Brighton and Hove Albion. Además, la escuadra visitante acumula tres partidos seguidos sin perder a domicilio frente a Brighton. El último enfrentamiento en esta competición entre ambos equipos se jugó en julio de 2020 y acabó con un marcador de 1-2 a favor de Brighton.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que el equipo local está por delante de Burnley con una diferencia de cuatro puntos. El equipo de Graham Potter se sitúa en el decimosexto lugar con cinco puntos en su casillero. Por su lado, Burnley tiene un punto y ocupa la vigésima posición en la clasificación.