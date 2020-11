Posible victoria de Biden impulsa deuda de riesgo: Bonos Latam

(Bloomberg) -- Un repunte de los bonos latinoamericanos puede estar comenzando, a medida que los inversores se preparan para comprar más activos de riesgo ante la creciente especulación de que Joe Biden ganará la presidencia de Estados Unidos.

El diferencial de los bonos soberanos externos de la región se estrechó 15 puntos básicos en los primeros tres días de la semana, más que la caída promedio de 11 puntos básicos en los mercados emergentes, según los índices EMBI de JPMorgan. Las perspectivas de estímulo fiscal y monetario en EE.UU. bajo un gobierno liderado por los demócratas pueden alentar a los inversores a activos más riesgosos, incluida la deuda de alto rendimiento en la región.

Se espera que las ganancias continúen, ya que los operadores se enfocan en no perderse el repunte en los mercados emergentes, dejando la preocupación por la diferenciación para más adelante. Los índices de referencia para acciones y monedas de países en desarrollo subieron al nivel más alto desde 2018 esta semana, a medida que Biden se acercaba a la victoria.

Incluso con un Senado republicano, los inversores esperan que Estados Unidos gaste más en los próximos años, impulsando el crecimiento de la mayor economía del mundo.

Una vez que se estabilice el repunte, los operadores probablemente analizarán la actividad y los datos fiscales para ajustar sus apuestas en la región. Los bonos colombianos pueden emerger como ganadores, porque el país ha logrado mantener su deuda bajo control y la inflación es baja. Además, sus previsiones de crecimiento son sólidas, de 4,5% y 3,3% en 2021 y 2022, respectivamente.

Rumor local

Los operadores colombianos estarán atentos a los datos de inflación de octubre a las 7 p.m. ET de hoy. Se espera que los precios suban 1,96% con respecto al año anterior, en comparación con un avance de 1,97% en septiembre. La tasa de inflación estará por debajo del objetivo del banco central de 3%.

Los operadores han reducido sus apuestas a un recorte adicional de tasas en el corto plazo, ante los comentarios del presidente del Banco Central, Echavarría, durante la presentación de un informe de política monetaria, que el ciclo de recorte de tasas de interés ha terminado “al menos por un período”. Los inversores han mantenido vivas las posibilidades de que se reanude el ciclo de flexibilización en unos tres meses.

QUÉ OBSERVAR:

Una ola de datos de inflación de cuatro países importantes de América Latina es el principal impulsor local, mientras que los inversores siguen observando el recuento de votos en EE.UU.

Brasil reportará datos de inflación mañana. El IPCA de octubre se espera en 3,89% interanual vs. 3,14% anteriormente, lo que refleja parte del aumento en los precios al por mayor Es poco probable que el repunte de la inflación cambie la opinión de que el banco central mantendrá la tasa clave sin cambios en el corto plazo; el BCB dejó en claro que la aceleración de la inflación se considera temporal

México reportará datos de inflación el 9 de noviembre; el país tiene la tasa de inflación más alta entre sus pares y la proyección de PIB más baja

Chile espera reportar mañana una desaceleración de la inflación a 2,6% a/a vs. 3,1% anteriormente; si se cumplen las estimaciones, la curva Cámara puede desplazarse más hacia abajo, sumándose a la caída observada en las últimas sesiones y reforzando los bonos

NOTA: Davison Santana es un estratega FX que escribe para Bloomberg. Sus observaciones son propias y no pretenden ser un consejo de inversión

Parte de la información proviene de operadores FX familiarizados con las transacciones que solicitaron no ser identificados porque no están autorizados para hablar públicamente

Nota Original:It’s Risk-On for Debt as Biden Win Comes Into Focus: Latam Bonds

©2020 Bloomberg L.P.