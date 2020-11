Portaltic.-Philips se prepara para el Black Friday con el televisor The One 8505 como oferta estrella y una apuesta por el audio

03/11/2020 Philips The One 8505 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PHILIPS



MADRID, 3 (Portaltic/EP)



El Black Friday está a la vuelta de la esquina y la compañía tecnológica Philips ha anunciado cuáles serán sus productos estrella para esta campaña de rebajas, entre los que destaca su televisor The One 8505, que incluye el sistema Ambilight de la compañía y Dolby Vision, así como los auriculares, barras de sonido y otros televisores de la marca.



El próximo 27 de noviembre se celebra el Black Friday, una campaña internacional que cada año cobra mayor relevancia y en la que las compañías ofrecen grandes descuentos en sus productos, animando a los usuarios a dar comienzo a las compras navideñas. Este año los televisores, así como el resto de tecnología enfocada al trabajo y el hogar, parecen ser los productos más deseados.



La gran apuesta de Philips es su televisor Philips The One 8505, que ofrecerán con un importante descuento durante esta semana. Este dispositivo cuenta con el motor de procesamiento Philips P5, que hace que los colores sean más intensos, y es compatible con los principales formatos HDR, incluidos HDR10+ y Dolby Vision.



Este televisor incluye el sistema operativo Android TV Pie con el Asistente de Google integrado y es compatible con el asistente virtual de Amazon, Alexa. De esta forma, los usuarios podrán pedir a su televisor que ponga una serie de Netflix o su videojuego preferido, por ejemplo, así como tomar el control de otros dispositivos inteligentes del hogar. En cuanto al diseño, este televisor tiene un bisel metálico e incorpora el sistema Ambilight de Philips en tres lados.



Durante el Black Friday, la compañía también ofrecerá su televisor OLED 865, que cuenta con una nueva y mejorada funcionalidad de Inteligencia Artificial gracias a un segundo chip de IA que, junto con el procesador P5 de Philips de cuarta generación, permite crear un mejor equilibrio entre fuente, color, contraste, movimiento y nitidez.



El OLED 865 incluye un sistema de 50 vatios que tiene un nuevo diseño de woofer, así como cuatro altavoces pasivos, que ofrecen graves más profundos, y dos altavoces frontales. Este televisor también cuenta con la función DTS Play-Fi, con capacidad de audio multihabitación integrada, permitiendo que los altavoces compatibles se conecten al televisor.



Asimismo, el OLED 865 tiene un chasis ultradelgado, biseles sin bordes y un acabado metálico de alta calidad. También cuenta con un soporte giratorio y un mando a distancia con teclas lisas retroiluminadas.



PRODUCTOS PARA MEJORAR EL SONIDO



La compañía no contará únicamente con descuentos en televisores durante el Black Friday. Otra de las categorías en las que pondrá el foco en estas fechas es la de audio, con potentes barras de sonido y auriculares, tal y como detallan a través de una nota de prensa.



En concreto, Philips rebajará la barra de sonido HTL3325, que cuenta con 300 W y tres canales de audio, además de un subwoofer inalámbrico, que la hace compatible con el formato de Sonido Dolby Digital Surround. Esta barra de sonido también incluye conexión Bluetooth y entradas USB, lo que permite a los usuarios escuchar canciones desde cualquier otro dispositivo.



La compañía también ofrecerá descuentos en auriculares inalámbricos, como los PH805, los SH402 y los SHK 2000, estos últimos dirigidos a los más pequeños.



Los auriculares inalámbricos PH805 tiene un peso de 235 gramos, siendo uno de los modelos más ligeros del mercado, e incluyen un sistema de cancelación de ruido que permite alcanzar una reducción del ruido de hasta 27dB gracias al uso de cuatro micrófonos: dos de retroalimentación dentro del auricular y dos de retroalimentación fuera del auricular.



Estos auriculares también cuentan con controles táctiles, botones físicos y control por voz, así como almohadillas ergonómicas hechas de una espuma con memoria.



Por su parte, los SH402 van dirigidos a los usuarios más deportistas, ya que son resistentes al sudor y son fáciles de limpiar. Estos dispositivos cuentan con aislamiento pasivo del ruido e incluyen Bluetooth 5.0 con detección automática de dispositivos y sistemas de carga rápida.



Por último, los auriculares SHK 2000 tienen una banda de sujeción ergonómica y son completamente ajustables, por lo que se adaptan fácilmente a la cabeza de cualquier niño a medida que crece. Además, incorporan un limitador de volumen de 85dB y unas almohadillas con aislamiento del ruido que reducen el ruido ambiental.