Portaltic.-Pablo Wang (Huawei España): "Da igual el resultado de las elecciones de EEUU, vamos a seguir nuestro camino"

El director de la unidad de Consumo de Huawei España, Pablo Wang, no mira de reojo el resultado de las elecciones en Estados Unidos, que podría sacar a Donald Trump de la Presidencia y allanar el camino a un entendimiento con China, permitiendo de nuevo al fabricante trabajar con Google: "Da igual el resultado de las elecciones de EEUU. No nos afecta. Vamos a seguir nuestro camino".



En un encuentro con la prensa, el 'country manager' de la división de Consumo de Huawei España asegura que la empresa "nunca ha sido una pieza de la guerra comercial entre Estados Unidos y China" e insiste en que ni la prohibición de usar los servicios de Google en sus teléfonos ni la pandemia han podido frenarles. "Todo ha resultado más difícil que otros años con el coronavirus, pero no hemos parado", asevera.



En este sentido, afirma que España es "uno de los países en los que más dispositivos se están vendiendo a nivel europeo" desde la llegada de Huawei Mobile Services (HMS), la alternativa de la firma china para que sus móviles puedan sobrevivir sin los servicios de Google. El directivo habla de entre 4 y 5 millones de unidades vendidas en el país durante este periodo y añade que "cada día va a ser mejor". "No es imposible funcionar sin Google", ha apostillado.



En la misma línea, Ramiro Larragan, director de Marketing de la Unidad de Negocio de Consumo de Huawei España, indica que no trabajan "sobre hipótesis de ciencia ficción política", en referencia al resultado de las elecciones de Estados Unidos y un posible levantamiento del veto por parte de las autoridades estadounidenses a Huawei.



"No cerramos ninguna puerta. La decisión estratégica de Huawei es desarrollar nuestro propio sistema de software y seguiremos ese camino, pero si podemos hacer que nuestros clientes elijan unos servicios u otros lo haremos", ha concluido.



En este nuevo ecosistema que está creando Huawei juega un papel fundamental su tienda de aplicaciones, App Gallery, que pese a arrancar con la ausencia de muchas apps básicas para los usuarios españoles "cada vez es más completa". Así lo explica Pablo Wang, que anuncia acuerdos con "la práctica totalidad de bancos y cajas" que operan en España, así como con las grandes apps de consumo o las del Gobierno. "El 95 por ciento del 'top 150' apps de España ya están integradas en AppGallery", asegura.



Huawei explica que estos cambios en la compañía están modificando también la forma en la que comunican sus nuevos productos, dando cada vez más importancia al ecosistema y a los casos de uso que a las especificaciones de los mismos. En este punto, anuncian alianzas con importantes fabricantes locales, como Cecotec, cuyas aplicaciones para conectar sus dispositivos ya están disponibles en la AppGallery.



Asimismo, ponen el foco en el 'retail', ampliando su presencia física en el país con la apertura de nuevas tiendas en Barcelona, Bilbao y A Coruña durante este mes de noviembre, que se suman a las que ya tenían en Madrid y en la ciudad condal.



Este encuentro con la prensa ha servido también como despedida de Pablo Wang, que ha anunciado que deja el cargo de director de la unidad de Consumo de Huawei España, que ha ocupado durante los últimos siete años. Su posición en la compañía será ocupada por Fred Wang, quien ha sido el 'country manager' de la compañía asiática en Rumanía y Austria.