Portaltic.-Capcom sufre un ciberataque que afecta a los sistemas de la empresa, sin impacto en los juegos 'online'

MADRID, 5 (Portaltic/EP)



La compañía de videojuegos Capcom ha informado de que ha sufrido un ciberataque que ha afectado al acceso a ciertos sistemas, entre ellos al correo electrónico y los servidores de archivos de la empresa.



Capcom ha señalado que sufrió el ataque el pasado 2 de noviembre y ha confirmado que se debió a un acceso no autorizado realizado por un tercero, que ha paralizado algunas operaciones de sus redes internas a partir de esa fecha.



Asimismo, la compañía ha indicado en un comunicado que hasta el momento "no hay indicios" de que se haya violado la información del cliente. "Este incidente no ha afectado a las conexiones para jugar a los juegos 'online' de la compañía o el acceso a sus diversos sitios web", ha subrayado.



Capcom también ha afirmado que está llevando a cabo una investigación sobre el ciberataque y que está tomando medidas para restaurar sus sistemas. Además, está consultando con la Policía y otras autoridades relacionadas.



"La compañía continuará ofreciendo actualizaciones relevantes a medida que los hechos se aclaren, a través de sus sitios web y otros medios", ha añadido.