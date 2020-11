Peso mexicano supera barrera clave con 20/USD a la vista

(Bloomberg) -- El peso mexicano, la moneda más cotizada de América Latina, se disparó más allá de un nivel de resistencia y se dirige hacia su mayor ganancia trimestral en casi tres años a medida que aumentan las probabilidades de que Joe Biden gane su candidatura a la Casa Blanca.

Es posible que haya más ganancias a la vista después de que el peso se fortaleciera más allá de los 20,83 por dólar, un nivel que limitó las ganancias en septiembre y octubre. Su avance de casi 7% este trimestre destaca a la moneda con el mejor desempeño en los mercados emergentes en el período.

Si bien falta tiempo para que las elecciones terminen, los operadores apuestan a que el rival de Donald Trump mejorará las perspectivas de las operaciones tras cuatro años de retórica contra México. Un mayor gasto en infraestructura bajo Biden podría ayudar a las exportaciones mexicanas, mientras que menos incertidumbres políticas pueden aliviar la volatilidad de los activos de riesgo y aumentar el atractivo de las monedas de alto riesgo como el peso.

“La combinación de factores que impulsan al peso al alza es excepcionalmente favorable”, dijo Ilya Gofshteyn, estratega de Standard Chartered en Nueva York. “La recuperación económica mundial sigue siendo sólida y sigue favoreciendo, en particular, a los exportadores de manufacturas. Dado que es probable que Biden gane la presidencia de Estados Unidos, el mayor evento de riesgo político ya pasó en gran medida”.

Gofshteyn dijo que su pronóstico de fin de año para el peso en 20 por dólar parece estar fácilmente al alcance, y que la moneda probablemente se ubicará ligeramente por debajo de 20 el próximo año. Estrategas de BBVA liderados por Ociel Hernández también dijeron que el peso podría llegar a 20 en los próximos meses, impulsado por los resultados electorales y el atractivo carry.

La volatilidad implícita a un mes se desplomó por segundo día el jueves, cayendo por debajo de 17%, el mínimo desde el 22 de septiembre. La volatilidad implícita a tres meses es ahora de aproximadamente 15,93%, por debajo de su promedio de 100 días de 16%.

Aliviar la volatilidad es una bendición para el carry trade del peso después de que el ratio del rendimiento implícito sobre la volatilidad, un indicador de la recompensa ajustada al riesgo, cayera a un mínimo de varios meses antes de las elecciones y luego se recuperara. Si la volatilidad sigue cayendo, esa relación podría subir a los máximos alcanzados por última vez en el verano de EE.UU., haciendo que el peso sea aún más atractivo.

Los operadores apuestan a que los republicanos seguirán controlando el Senado, lo que limitaría el gasto fiscal de Biden. A su vez, la Reserva Federal tendría que hacer más en términos de política monetaria mientras EE.UU. abarca el impacto económico del coronavirus. La Reserva Federal dejó las tasas de interés cerca a cero el jueves y no modificaron las compras de activos.

“El tamaño total del paquete puede ser de hecho menor que bajo un Gobierno unificado, por lo que en el margen impone una mayor responsabilidad a la Fed”, dijo Gofshteyn. Una política monetaria flexible “seguirá pesando sobre el dólar y EMFX es el mayor beneficiario”.

