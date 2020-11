Panamá.- Manrique, sobre el laudo en Panamá: "Ya es pasado para Sacyr, no lastrará nuestra capacidad de crecimiento"

13/06/2019 El presidente de Sacyr, Manuel Manrique ECONOMIA SACYR



Admite que la última resolución desfavorable de la Cámara de Comercio Internacional supuso "una sorpresa desagradable"



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente y consejero delegado de Sacyr, Manuel Manrique, ha dejado atrás el proceso de disputas que acumula la empresa en torno a su intervención en el Canal de Panamá, asegurando que estas obras "ya son pasado para la compañía" y que no van a lastrar su capacidad de crecimiento en los próximos años.



Así lo ha manifestado durante su intervención en la presentación de sus últimos resultados trimestrales, que arrojan un beneficio neto de 47 millones, un 61,4% menos que en el año anterior por las provisiones registradas por su último laudo desfavorable en Panamá.



En concreto, la provisión alcanza los 85 millones de euros a la espera de futuras decisiones arbitrales sobre estas obras. En su conjunto, Manrique ha adelantado que el posible impacto en caja de devolver el resto del dinero ya cobrado sería, como mucho, de entre 40 y 50 millones de euros en total.



De este importe hipotético de futuros arbitrajes desfavorables, ha especificado que menos de la mitad impactaría en el ejercicio 2021, quedando el resto del impacto registrado entre los siguientes tres y cinco años.



"Esto supone un pequeño impacto en el conjunto global del grupo. La resolución de estos laudos no va a lastrar la capacidad de crecimiento de la compañía. No lo pueden hacer. Panamá ya es pasado para Sacyr", ha añadido.



El consejero delegado del grupo ha admitido, no obstante, que la última resolución de la Cámara de Comercio Internacional supuso "una sorpresa desagradable", ya que contaban con anterioridad con un resultado favorable de un consejo arbitral. "Reconocemos el error de pensar que la Cámara iba a mantener este mismo criterio", ha señalado.



POTENCIAL DE LAS ACCIONES DEL 33%



Pese a todo, Manrique ha destacado la "enorme resiliencia" de las principales áreas de actividad frente al Covid-19 y ha destacado que la compañía acumula 11 trimestres consecutivos reportando un crecimiento de la rentabilidad.



"La solidez operativa de Sacyr es incuestionable. Frente a la situación difícil del año, el Ebitda mejora en 7,2%, hasta 527 millones de euros, con un margen del 16,5%, tres puntos básicos por encima del año pasado", ha concluido.



Sus títulos en Bolsa mantienen un comportamiento plano a lo largo de la jornada, en torno a los 1,52 euros por acción. Tras los resultados, un análisis de Sabadell fijaba su precio objetivo de 2,03 euros, lo que supone un potencial de revalorización del 33,5%.



"No vemos impacto relevante de estos resultados, consideramos que son buenos y reflejan continuidad en la senda de crecimiento impulsado por el negocio de concesiones y están alineados con nuestras estimaciones", señala el informe de Sabadell.