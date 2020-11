O.Próximo.- La Autoridad Palestina protesta ante Malaui por su decisión de abrir en Jerusalén su Embajada en Israel

Netanyahu aplaude la decisión de Malaui y recalca que "este es un gran día"



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha trasladado este jueves una protesta formal a Malaui por su decisión de abrir el año que viene su Embajada en el país en la ciudad de Jerusalén, con lo que se convertiría en el tercer país del mundo en hacerlo y el primero del continente africano en dar este paso.



La embajadora palestina en Sudáfrica, Hanan Jarrar, ha realizado una visita a Lilongüe para trasladar la misiva al presidente del país africano, Lazarus Chakwera, y ha recordado que la decisión supone una violación del Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas al respecto, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.



Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aplaudido durante la jornada la decisión del Gobierno de Malaui. "Este es un gran día por su decisión de trasladar su Embajada a Jerusalén, que es nuestra capital eterna desde los tiempos del rey David", ha señalado Netanyahu durante un encuentro con el ministro de Exteriores de Malaui, Eisenhower Mkaka, quien se encuentra de visita oficial en el país.



"Le damos la bienvenida como a un amigo. Le damos la bienvenida a Malaui como un amigo. Siempre hemos tenido unas relaciones excelentes y van a ser incluso mejores", ha manifestado, antes de hacer hincapié en que "da una importancia enorme a las relaciones con los países africanos".



De esta forma, ha indicado que Israel "acaba de lograr relaciones con Sudán y Chad" y ha agregado que espera "fortalecer los lazos con Malaui en agricultura, sanidad, ciberseguridad y cualquier área que se preste a la cooperación", según un comunicado del Gobierno israelí.



Por último, Netanyahu ha invitado al presidente de Malaui a visitar la Embajada del país africano en Jerusalén tras su apertura. "Como solemos decir: 'El año que viene, en Jerusalén'", ha zanjado.



Mkaka, que no ha dado detalles sobre la posible fecha de apertura, hizo hincapié el martes durante el anuncio en que Chakwera ha adoptado una decisión final sobre este tema, lo que ha descrito como "un paso decidido y significativo". Hasta ahora sólo Estados Unidos y Guatemala han trasladado sus embajadas en Israel a Jerusalén.



Malaui no cuenta con Embajada en Israel y en estos momentos el embajador no residente de Israel para Malaui, Oded Joseph, reside en la capital de Kenia, Nairobi. Pese a ello, ambos países mantienen "relaciones diplomáticas ininterrumpidas desde 1964", según el comunicado conjunto publicado para anunciar la decisión de Lilongüe.



EL ESTATUS DE JERUSALÉN



Israel afirma que la ciudad es su "capital eterna", mientras que los palestinos reclaman que la capital de su futuro Estado se encuentre en Jerusalén Este. Estados Unidos dio un espaldarazo a las autoridades israelíes al reconocer en diciembre de 2017 Jerusalén como capital del país y trasladar meses después allí su Embajada, tras lo que Guatemala siguió sus pasos.



El anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, dinamitó el único punto de consenso en la comunidad internacional sobre el conflicto entre israelíes y palestinos: que el estatus de la ciudad santa debía decidirse en un eventual diálogo de paz.



Un total de 128 países se manifestaron en contra de este movimiento en una votación de la Asamblea General de Naciones Unidas, pese a lo cual Estados Unidos y sus aliados han seguido adelante con sus planes. Israel considera zanjada la cuestión de la capitalidad de Jerusalén.



El anuncio de Malaui llegó semanas después de que Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin firmaran un acuerdo con Israel para establecer relaciones diplomáticas, al que posteriormente se ha sumado Sudán. Todos estos pactos han sido duramente criticados por la Autoridad Palestina.