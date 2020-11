México registra 93.228 decesos y 943.630 casos por la covid-19

Familiares del señor Juan Pueblita dan el último adiós el 10 de agosto del 2020, en el panteón de Tláhuac en la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

México, 4 nov (EFE).- El Gobierno mexicano reportó este miércoles 635 nuevas muertes y 5.225 nuevos contagios por la covid-19, notificados en las últimas 24 horas, para un acumulado de 93.228 decesos y 943.630 contagios.

En el balance diario de la pandemia se confirmaron aumentos de 0,68 % en decesos y 0,55 % en contagios, contrastadas con las cifras del día anterior.

Desde el inicio de la pandemia, el 28 de febrero, en México han sido estudiados 2.445.709 pacientes con signos y síntomas de la enfermedad y que tuvieron un índice de positividad del 39 %, refirió el director de Epidemiología, José Luis Alomía, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Entre el conjunto de pacientes estudiados se tienen los 943.630 que tuvieron un positivo a la infección viral, 1.145.788 con un resultado negativo y 356.291 se mantienen todavía como casos sospechosos.

Las autoridades sanitarias clasifican los casos sospechosos en aquellos que no tienen una muestra (185.701), quienes no tienen posibilidad de tener un resultado (108.132) y los que que sí esperan conocer el diagnóstico de su prueba (62.458).

En el informe, Alomía destacó que 697.402 pacientes son considerados como casos recuperados.

El funcionario señaló que las autoridades sanitarias tienen actualmente 15.408 muertes sospechosas que se clasifican en las que no tienen muestra (10.593), las que no tendrán un diagnóstico (4.274) y las que sí lo pueden tener (541).

Las proyecciones de las autoridades apuntan a que en México hay al momento 1.094.933 casos estimados, una cifra que se obtiene de sumar los positivos más el porcentaje de sospechosos que se piensa que darán positivo.

Alomía apuntó que el 4 % de los casos estimados, que corresponden a 45.512 son los casos activos estimados que representan la epidemia activa en el país, al ser pacientes que desarrollaron sus síntomas en los últimos 14 días.

En cuanto a fallecimientos Ciudad de México, por sí sola, acumula el 16 % de todas las defunciones a nivel nacional.

LAS CIFRAS ENTRE SANITARIOS

En la conferencia, Alomía reportó que entre los trabajadores sanitarios existen 140.196 casos confirmados acumulados de covid-19, además de 31.870 sospechosos, en tanto 222.372 han resultado negativos.

Del total de confirmados, Alomía señaló que el 61 % son mujeres y el 39 % hombres al precisar que actualmente existen 3.362 casos activos.

Detalló que hasta ahora se han confirmado 1.884 defunciones y existen 198 muertes sospechosas.

México es el décimo país con más contagios y el cuarto con más fallecidos absolutos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

La covid-19 se ha consolidado como la cuarta causa de muerte en México, detrás de las enfermedades del corazón, de la diabetes y de los tumores malignos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).