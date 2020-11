Los ingresos hospitalarios por covid en Bélgica descienden por primera vez

Bruselas. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Bruselas, 5 nov (EFE).- Bélgica ha registrado por primera vez en la segunda oleada de coronavirus un ligero descenso en las hospitalizaciones por covid en 24 horas, pasando de 7.487 pacientes el martes a 7.405 el miércoles, según el boletín publicado este jueves.

El dato todavía no se nota en la media semanal, que aún muestra un alza del 15 % en los ingresos, pero acompaña a la mejoría marcada esta semana en la que también han empezado a caer los contagios, que se reducen ya a un ritmo del 6 % de media semanal.

No obstante, la incidencia acumulada sobre 100.000 habitantes en los últimos 14 días sigue siendo la más alta de Europa, con 1.744,4 nuevos casos y la tasa de positividad nacional se sitúa en el 28,5 %.

Bélgica sigue así con mayor incidencia acumulada que la República Checa (1.587),Luxemburgo (1.367), Eslovenia (1.100), Francia (853), Países Bajos (760), Eslovaquia (590), Polonia (585) y España (577), según los datos que los países trasladan al Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

Desde hace semanas, Bélgica ha ido aplicando progresivamente restricciones más duras para frenar la expansión de la pandemia, de forma que actualmente hay toque de queda nocturno, teletrabajo obligatorio y limitación de contactos sociales, mientras que están cerrados los comercios no esenciales, el deporte, el ocio y la cultura.

No obstante, está permitido salir a pasear hasta en grupos de cuatro personas y a hacer deporte en la calle.

Los ingresos en unidades de cuidados intensivos avanzan semanalmente un 4 % y llegan ya a los 1.412 pacientes, cada vez más cerca del umbral crítico de las 2.000 ucis ocupadas por covid, cuando las autoridades sanitarias belgas consideran que el sistema de salud empezaría a colapsar.

Los decesos por covid en Bélgica, en cambio, siguen avanzando a un fuerte ritmo del 75,7 % semanal, para un promedio de 146,7 fallecidos diarios.