Líder Sol de América enfrenta a un Olimpia a la espera de Néstor Gorosito

EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Asunción, 5 nov (EFE).- La cuarta jornada del Clausura paraguayo se abre este viernes con el partido entre 12 de Octubre, uno de los tres líderes, y San Lorenzo, para cerrar el domingo con el choque entre Sol de América, también cabeza de la tabla, contra un Olimpia que todavía no contará con la dirección de Néstor Gorosito, su nuevo técnico.

En medio, el sábado, la otra parte del tridente de líderes, Cerro Porteño, visitará la cancha de Guaireña con la meta de sumar posiciones de cara al doblete, tras haber conquistado el pasado Apertura.

Sol de América llegará al encuentro contra Olimpia tras el juego contra Universidad Católica, hoy en Santiago de Chile, donde busca el pase a octavos de la Sudamericana, tras el empate a cero de la semana pasada en casa.

El Danzarín se las verá con un Olimpia que está quinto en la clasificación, con tres puntos menos, y que no dispondrá todavía de la asistencia técnica de Gorosito, anunciado este miércoles como reemplazo del destituido Daniel Garnero.

La dupla interina de Enrique Landaida y Luis Monzón llevarían la batuta del Decano frente a Sol de América, y con las bajas del extremo Derlis González, con seis meses de recuperación por rotura de ligamentos, y del delantero Isidro Pitta, también lesionado.

En Cerro Porteño también se está echando en falta la marcha de su goleador Diego Churín, desde hace dos semanas en el brasileño Gremio, con lo que el técnico Francisco Arce podría emplear de salida contra Guaireña al juvenil Sergio Bareiro, adquirido a General Díaz para suplir al argentino.

También el sábado es la cita de Libertad, uno de los dos equipos paraguayos en la Libertadores, pero que en lo que va de Clausura solo ha logrado una victoria, por dos derrotas, y está octavo en la tabla.

Su rival será un River Plate que el pasado fin se semana mostró una nueva cara con el técnico español Aitor García, que debutó en ese banquillo con victoria sobre Guaraní (1-0).

Un Guaraní que no sabe lo que es ganar un partido en este Clausura y está penúltimo en la tabla, en contraposición a su comportamiento en la Libertadores, clasificado a octavos, y que este viernes juega contra General Díaz, último clasificado.

Programación

06.11: 12 de Octubre-San Lorenzo y Guaraní-General Díaz.

07.11: Guaireña-Cerro Porteño y Libertad-River Plate.

08.11: Sportivo Luqueño- Nacional y Sol de América-Olimpia.