La Scala cancela su ópera inaugural por la pandemia, pero dará un concierto

Vista del centro de la plaza de la Scala y del teatro de la Scala, Milán, Italia. EFE/Daniel Dal Zennaro/Archivo

Roma, 5 nov (EFE).- La pandemia de coronavirus ha obligado a La Scala de Milán a suspender la inauguración de su temporada lírica, que debía tener lugar como cada año el 7 de diciembre, aunque la institución ha decidido ofrecer a cambio un concierto televisado.

"La Prima" de la prestigiosa ópera milanesa es uno de los eventos culturales más importantes de Italia y además es seguida en todo el mundo por los amantes del bel canto.

Este año se iba a abrir la temporada con la "Lucia de Lammermoor" de Gaetano Donizetti, interpretada por la soprano estadounidense de orígenes cubanos Lisette Oropesa, sin embargo al final fue suspendida por el virus, especialmente presente en esa ciudad.

Ha sido una decisión difícil, pero los gestores de La Scala no han querido arriesgarse, según confiesan a Efe, ya que la región de Lombardía, con Milán como capital, ha quedado aislada desde mañana hasta el próximo 3 de diciembre por el último decreto del Gobierno.

Además no creen que a partir de ese día se vuelva a la normalidad.

No obstante, este templo lírico se niega a bajar el telón del todo y, aunque no ofrecerá la ópera de Donizetti, celebrará una "gala" en forma de concierto, sin público y retransmitida por la televisión pública italiana, la RAI.

Un evento que contará con cantantes de primer orden como la propia Lisette Oropesa -en los próximos días se desvelará el cartel completo- y con el que se pretende defender la cultura en estos tiempos aciagos marcados por las restricciones fruto de la pandemia.

En el concierto del 7 de diciembre, San Ambrosio, también se contará con el cuerpo de baile, la orquesta y el coro, que sufrieron recientemente un brote contagios, con veintisiete artistas infectados por el coronavirus.

El Gobierno italiano ha decretado el cierre de teatros, cines, salas de concierto, museos, gimnasios y exposiciones en todo el país para tratar de contener la pandemia, que hoy alcanzó un nuevo récord con 34.505 contagios y 445 muertos en las últimas 24 horas.

El decreto además aisla cuatro regiones, entre las que se encuentra Lombardía, por ser las más azotadas por el virus y donde las restricciones serán mucho más severas, al impedir la entrada, salida y movilidad en su interior salvo por necesidad.