La justicia brasileña acepta una denuncia por corrupción contra el excanciller Serra

Fotografía tomada en diciembre de 2016 en la que se registró al entonces canciller de Brasil, José Serra, en Brasilia (Brasil). EFE/Joédson Alves/Archivo

Sao Paulo, 4 nov (EFE).- La Justicia brasileña aceptó este miércoles una denuncia por corrupción pasiva y lavado de dinero contra el actual senador y excanciller José Serra y tres empresarios que participaron de su campaña política en las elecciones de 2014.

El juez Marco Antonio Vargas, de la Primera Zona Electoral de Sao Paulo, tornó reos en el proceso a Serra y a los empresarios José Seripieri Filho, máximo accionista de la gestora de seguros médicos Qualicorp; Mino Mattos Mazzamati y Arthur Azevedo Filho.

La decisión ocurrió el mismo día en que la denuncia prescribía y con las investigaciones corriendo en paralelo también en el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Justicia del país y que acompaña el caso por Serra, actual legislador, tener fuero privilegiado desde 2015.

No obstante, como los hechos ocurrieron antes de 2015, cuando asumió el cargo legislativo, la Justicia Electoral de Sao Paulo mantuvo el proceso.

En su sentencia de aceptación, Vargas consideró que hay "indicios suficientemente seguros, idóneos y aptos para indicar, en este momento procesal, la plausibilidad de la tesis acusatoria erigida" de que Serra recibió cinco millones de reales (casi 900.000 dólares) "no contabilizados" para su campaña para senador.

Seripieri Filho emitió un comunicado en el que apunta que la decisión está "llena de irregularidades y con excesos, a pesar de las correcciones (en el proceso) del STF".

En julio, la Policía Federal de Brasil inició la operación para investigar supuestas donaciones ilegales para la campaña electoral de Serra, quien fue candidato presidencial, ministro de Salud, alcalde de Sao Paulo y gobernador del estado homónimo, el más rico y poblado de Brasil.

La Justicia expidió órdenes para el registro del gabinete y otros inmuebles del senador por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en Brasilia y Sao Paulo, aunque la Corte Suprema determinó que estas no fueran llevadas a cabo en el despacho del legislador y la investigación prosiguió sin los allanamientos.

La investigación llegó a la Justicia Electoral de Sao Paulo en 2019 gracias a la "colaboración espontánea" de personas que habían sido contratadas en 2014 para "estructurar y operar" los supuestos pagos ilegales a la campaña de Serra", explicó la Policía.

Serra había sido denunciado a principios de julio por el presunto blanqueo trasnacional de capitales en otro caso de corrupción.