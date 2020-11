La campaña de Biden insiste en que será el próximo presidente de EE.UU.

Las papeletas de voto ausente son procesadas y verificadas por el Departamento de Elecciones y Registro del Condado de Fulton en el State Farm Arena de Atlanta, Georgia. EFE/ERIK S. LESSER

Nueva York, 5 nov (EFE).- La campaña del aspirante demócrata a la Presidencia, Joe Biden, reiteró este jueves que "será el próximo presidente de Estados Unidos" y que posiblemente se confirme este jueves, aunque reconoce que podría retrasarse hasta finales de la semana, cuando espera que el escrutinio en los distintos estados en liza se acerque al 100 %.

Jen O'Malley Dillon, la jefa de campaña de Biden, aseguró en una teleconferencia que el demócrata "mantiene una clara vía hacia la victoria", y consideró que después de dar por ganados los estados de Wisconsin y Michigan el miércoles esperan que entre hoy y mañana puedan adjudicarse la victoria en Nevada, Arizona y Pensilvania, con lo que superarían los 270 votos del Colegio Electoral que otorgan la Presidencia.

En Nevada, "nuestros datos muestran que vamos a ganar", dijo O'Malley Dillon, pese a que la candidatura del presidente Donald Trump está recortando diferencias y el margen de votos a favor de Biden se confirmará este jueves con el escrutinio de más sufragios.

En Arizona, otro estado clave, la campaña del demócrata cree que el margen de ventaja de Biden seguirá mermando, pero se proclamará ganador con "decenas de miles" de votos, aunque podrían tener que esperar hasta el viernes, ya que el condado de Pima ha informado de que podría necesitar un día más para avanzar el escrutinio lo suficiente.

En Pensilvania, donde unas 600.000 papeletas aún no se han contado, Biden seguirá recortando distancia a Trump, que está a la cabeza con más del 85 % escrutado, y se situarán hoy "cerca de la paridad", según la campaña, que augura que en los próximos días se corrobore una victoria del demócrata que ellos consideran viable.

En cuanto al estado de Georgia, donde la ventaja de Trump se limita a 18.500 votos, O'Malley Dillon no fue tan taxativa y consideró que se dirigen a una situación de "empate", pero tienen "buenas sensaciones de lo que está llegando desde las regiones que se inclinan más por los demócratas".

Por su parte, el asesor legal de la campaña de Biden, Bob Bauer, opinó que las demandas de la campaña de Trump para detener el escrutinio en Michigan no tiene "base"; y que los distintos litigios abiertos en Pensilvania y Georgia no tienen "sustento" y en muchos casos son una mera táctica para "dar la impresión de que algo está pasando".

La campaña ha pedido detener el recuento en Michigan, algo por lo que se inclinan también en Pensilvania y Georgia, donde el presidente tiene ventaja sin que haya finalizado el escrutinio, pero por otro lado piden que se "cuenten todos los votos" en Arizona, donde el republicano está recortado la ventaja de Biden.