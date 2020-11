Jugadores de la NBA aprobarán un calendario reducido de 72 partidos en la temporada 2020-21

Después de haber tenido ya pérdidas de más de un 10 % durante la pasada temporada, si la próxima se disputa sin aficionados estas llegarán al 40 %, lo que significaría una reducción considerable en los ingresos de los jugadores durante los próximos años. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Nueva York, 4 nov (EFE).- El Sindicato de Jugadores y la Junta de Gobernadores de la NBA tienen previsto reunirse este jueves por separado para aprobar el inicio de la temporada regular 2020-21 el próximo 22 de diciembre y con un calendario reducido a 72 partidos.

Según revelaron fuentes a ESPN, el sindicato aceptará el plan presentado por el comisionado Adam Silver, que permitirá a la liga recaudar entre 500 y 1.000 millones de dólares más que si comienzan la competición a mediados de enero del 2021, que era lo que deseaban los jugadores.

Silver ha sido categórico al indicar que de no llegarse a un acuerdo, la estructura económica de la liga sufriría un gran daño no solo a corto sino también a largo plazo.

Después de haber tenido ya pérdidas de más de un 10 por ciento durante la pasada temporada, si la próxima se disputa sin aficionados en los pabellones estas llegarán al 40 por ciento, lo que significaría un reducción considerable en los ingresos de los jugadores durante los próximos años.

La NBA y la NBPA han discutido aumentos significativos en la retención en garantía de los salarios de los jugadores para dar cuenta de las graves pérdidas en los ingresos de la liga durante la pandemia de la covid-19.

Las partes están trabajando para distribuir las pérdidas de los jugadores durante varias temporadas para que los jugadores no sufran un impacto financiero tan sustancial en un año.

La NBA ha retrasado hasta el viernes una fecha límite que mantiene abierta la opción de rescindir el Acuerdo de Negociación Colectiva (CBA), que acabaría con la estructura financiera de la liga que permite una división 50-50 de los Ingresos Relacionados con el Baloncesto (BRI), según las disposiciones del convenio.

Debido a que la pandemia desencadenó una cláusula de fuerza mayor en el convenio colectivo, ambas partes tienen la opción de notificar con 45 días de anticipación la terminación del acuerdo, dijeron las fuentes cercanas a la liga a ESPN.

De ahí, que ambas partes están procediendo con la urgencia de una vuelta rápida al comienzo de la temporada, incluyendo el sorteo universitario de la NBA del 18 de noviembre, la agencia libre y los campos de entrenamiento que comienzan el 1 de diciembre.

Una vez que se llegue a un acuerdo, la liga levantará una moratoria y reabrirá los intercambios antes del sorteo universitario.

La liga cree que un comienzo el 22 de diciembre que incluye los partidos del Día de Navidad en la televisión y permite un calendario de 72 partidos, que finaliza antes de los Juegos Olímpicos de verano a mediados de julio, es la mejor opción para todas las partes.