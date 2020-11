Josep María Mainat manda a su "hombre de confianza" a ver en qué estado ha dejado Ángela Dobrowolski su casa

25/10/2020 Josep María Mainat, el día que acudió a los juzgados a declarar en contra de Ángela Dobrowolski EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



Josep María Mainat ha podido recuperar su casa en Barcelona después de que su exmujer, Ángela Dobrowolski, fuese ayer desalojada del domicilio en el que permanecía atrincherada desde que salió a la luz que había intentado asesinar al productor.



Poco después de que los mossos d'esquadra y los agentes judiciales "invitasen" a la alemana a dejar la casa propiedad del productor, Mainat hacía los primeros movimientos para volver a su domicilio.



Pese a que el exmiembro de "La Trinca" no se ha dejado ver por la zona consciente de la expectación mediática que se ha creado con el desahucio de Ángela, sí ha mandado a su asistente al lugar para ver en qué condiciones han dejado su exmujer y sus numerosos amigos - se dice que llegó a haber en el interior más de 25 personas - su casa.



Así, hemos podido ver al hombre de confianza de Josep María entrando en la vivienda y saliendo después de permanecer unas horas en el interior. Jugando al despiste, el asistente aseguraba que "no sé nada yo. Yo vengo a entregar unas llaves" y manteniendo que las nuevas llaves del domicilio - tras haber sido cambiada la cerradura tras el desalojo de Ángela - "solo las tengo yo" y no el productor catalán. Muy serio, este señor asegura afirma no hablar con Mainat después de haber recuperado su casa.