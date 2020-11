Irene Rosales guarda silencio sobre el feo de Isabel Pantoja cuando falleció su madre

05/04/2019 Irene Rosales, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera está en su punto más álgido. Después de las brutales palabras del dj en la revista Lecturas y de que se filtrase que la tonadillera culpa a Irene Rosales de los ataques de su hijo, éste ha declarado que su madre ya no es una persona importante para él. Kiko hizo esta dura de confesión, sin embargo, antes de descubrir el feo que la artista tuvo cuando falleció su suegra el pasado mes de enero. Y es que según revelaba ayer Jorge Javier Vázquez en Sálvame Isabel quiso cargar a cuenta de Mediaset la corona de flores que envió al tanatorio de la madre de Irene, intentando ahorrarse de esta manera el dinero y la molestia de encargarlas ella misma. Un desprecio hacia su nuera que, sin duda, no habrá sentado nada bien a la sevillana ni a Kiko.



Hace unos minutos, Irene Rosales salía de su domicilio, donde Kiko y ella permanecen tranquilos y capeando el temporal mediático como pueden, y le hemos podido preguntar qué le parece que Isabel Pantoja intentase ahorrarse la corona de flores que mandó cuando falleció su madre. Muy seria, la colaboradora de "Viva la vida", que ha confesado que no está en su "mejor momento" ha dado la callada por respuesta y ha preferido no desvelar que le parece este nuevo desprecio de su suegra.