Guinea.- Ascienden a 20 los muertos por la violencia tras las elecciones presidenciales en Guinea

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Guinea ha elevado este jueves a 20 el número de muertos a causa de la violencia registrada a raíz de las elecciones presidenciales del 18 de octubre, en las que el presidente, Alpha Condé, habría obtenido un controvertido tercer mandato, en medio de las denuncias de fraude por parte de la oposición.



El ministro de Ciudadanía y Unidad Nacional, Mamadou Taran Diallo, ha indicado que "la campaña (electoral) y los días posteriores al voto registraron una violencia inexplicable e inaceptable que ha supuesto la pérdida de vidas, heridos y daños materiales".



Así, ha manifestado que "nada puede justificar que nos quitemos la vida los unos a los otros, que nos causemos heridas o que ataquemos los bienes de unos y otros". "Estas actitudes son indignas como ciudadanos y no nos honran como responsables políticos", ha señalado.



El ministro ha hecho hincapié en que "esta espiral de violencia no puede continuar" y ha argumentado que "la supervivencia de la nación y la paz en el país están en juego", antes de apostar por "luchar contra la impunidad", según ha informado el portal de noticias Vision Guinée.



Diallo ha destacado además que "históricamente, al margen de la política, los guineanos viven bien juntos" y ha lamentado que "las elecciones, cíclicamente, perturben la convivencia pacífica". "Las elecciones dividen porque, en lugar de ser la herramienta de elección de los ciudadanos, son, a veces y en ciertos lugares, alteradas y distorsionadas en medios de confrontación y violencia para ganar o retener el poder", ha añadido.



Por ello, ha apostado por "reforzar el proceso democrático" y ha pedido a la clase política que "salga de la duplicidad y la hipocresía". "En público tendemos a mantener un discurso y unas actitudes apropiadas mientras en privado difundimos el veneno de la división étnica, el odio, el rencor, la frustración y la intolerancia", ha puntualizado.



"Debemos sacar estos venenos de nuestro interior y tener cuidado de no poner en peligro la paz y la unidad del país, así como hacer todo lo posible para que la disputa política no desemboque en un enfrentamiento étnico", ha remachado.



Por su parte, el principal líder opositor, Cellou Dalein Diallo, ha hecho un nuevo llamamiento a continuar las movilizaciones para "poner fin al régimen liberticida de Condé" y ha denunciado que sus oficinas siguen bloqueadas por las fuerzas de seguridad desde las presidenciales.



LOS RESULTADOS



Los resultados oficiales, rechazados por Diallo y el resto de candidatos opositores, dieron la victoria al actual presidente, Alpha Condé, quien obtendría así un polémico tercer mandato. La ratificación de los mismos depende del Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado.



El propio Diallo presentó el domingo un recurso ante el Tribunal Constitucional para reclamar la anulación parcial de los resultados de las elecciones. Un total de once candidatos presidenciales --todos, a excepción de Condé-- afirmaron la semana pasada que los resultados anunciados por la comisión electoral "no se corresponden con lo que ha pasado en las urnas".



Así, destacaron el papel que ha de jugar ahora al Constitucional respecto a la validación de los mismos, si bien Diallo presentó su recurso para que el organismo anule directamente los resultados de la votación en varias regiones y le proclame vencedor.



La comisión electoral dio el 24 de octubre la victoria a Condé con más del 50 por ciento de los votos, días después de que Diallo se autoproclamara vencedor asegurando que contaba con el 53 por ciento de las papeletas, lo que ha derivado en una serie de enfrentamientos que se han saldado con alrededor de diez muertos, según el balance oficial.



Los comicios han estado marcados por un repunte de las tensiones por la candidatura de Condé a un tercer mandato, lo que ha provocado protestas desde octubre de 2019 que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad. Condé llegó al poder en 2010 tras décadas como líder opositor bajo la dictadura de Lansana Conté y, para optar a un tercer mandato, se procedió a una enmienda constitucional aprobada en referéndum en medio del boicot opositor.