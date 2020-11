Fútbol/Liga Europa.- Germán Sánchez: "Va por los compañeros que se han quedado en Granada y por el cuerpo técnico"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El defensa del Granada Germán Sánchez dedicó la victoria de este jueves frente al Omonia de Nicosia (0-2) en la tercera jornada de la Liga Europa a "los compañeros y al cuerpo técnico" que tuvo que quedarse en España por haber dado positivo en COVID-19 o por una PCR "no concluyente", como fue el caso del técnico Diego Martínez.



El zaguero rojiblanco alabó el carácter mostrado por el equipo, que sigue líder de su grupo y está muy cerca del billete a dieciseisavos de final. "Hemos empezado bastante fuerte el partido. Hay que valorar los tres puntos. Este equipo se crece ante las adversidades", analizó.



"Esto dice mucho del carácter de este equipo y del compañerismo. Va por los compañeros que se han quedado en Granada y por el cuerpo técnico. Este grupo es ambicioso. Estamos todos a una. Es bonito y difícil crecer de la mano del club, la humildad de este grupo, no mirar ni pasado ni futuro", añadió.



Además, Germán Sánchez explicó que no tienen problema en jugar dos partidos por semana. "Jugar jueves y domingo es para mí lo más bonito. Ojalá pudiera jugar así durante diez años. Bendito sea para el club", sentenció el defensa nazarí.