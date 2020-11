Fútbol.- El Atlético coge el liderato provisional en la Primera Iberdrola tras ganar al Eibar

05/11/2020 Van Dongen cabecea a la red el gol de la victoria del Atlético ante el Eibar en la Primera Iberdrola 2020-2021 PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA DEPORTES GUIPÚZCOA LALIGA



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid se colocó provisionalmente en el liderato de la Primera Iberdrola tras ganar por 0-1 este jueves en su visita al Eibar y aprovechar que el FC Barcelona no jugó su partido, uno de los aplazados de esta quinta jornada del campeonato femenino por el coronavirus.



Los casos positivos en el Rayo Vallecano y el Levante provocaron que se aplazasen sus respectivos duelos ante las actuales campeonas y el Sevilla, y eso no lo desaprovechó el Atlético para ponerse en cabeza de la tabla, con un punto de ventaja sobre las de Lluis Cortes, que tampoco jugarán la próxima jornada ya que les tocaba medirse a las 'granotas'.



Las de Dani González continuaron con su buen inicio de campaña doméstica y sacaron tres trabajados puntos en su visita al recién ascendido Eibar, que sólo hincó la rodilla por un gol pasado el primer cuarto de hora de Van Dongen, que cabeceó certeramente un saque de esquina y dio la tercera victoria seguida a las colchoneras.



El Atlético se mantiene invicto al igual que el Athletic Club, que frenó en Lezama al Madrid CFF, al que batió con goles de Lucía García y Cirauqui y colocarse tercero por delante de la UD Granadilla Tenerife que derrotó por idéntico marcador al Espanyol con tantos en apenas cinco minutos de Natalia Ramos y Mari José.



Además, la Real Sociedad volvió a la senda de la victoria y lo hizo con contundencia, al derrotar por 0-4 (Latorre, Mendoza, Sarriegi y Nahikari) al recién ascendido Santa Teresa CD, mientras que el Real Madrid, que no jugó el fin de semana pasada ante el Levante, también se impuso con claridad (3-0, Jakobsson y Asllani -2-) a un Deportivo ABANCA que ha perdido todos sus partidos.



Tampoco sabe lo que es ganar todavía esta campaña el Sporting Huelva, que perdió el derbi ante el Betis por culpa de un tanto de Ángela Sosa que sí permitió a las verdiblancas estrenar su casillero de victorias. El único empate de la jornada se dio en Las Gaunas, donde un tanto en el 91 de Asun Martínez privó al EDF Logroño de la victoria ante el Valencia (2-2).