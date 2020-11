Exsecretario de Defensa de México se declara inocente en EE.UU.

(Bloomberg) -- El exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos se declaró inocente el jueves en Nueva York de cargos de haber ayudado a un famoso cartel de la droga mientras era el jefe de las fuerzas armadas de su país.

Cienfuegos, de 72 años, quien se desempeñó como ministro de Defensa bajo el expresidente Enrique Peña Nieto, presentó su declaración a través de una videoconferencia ante el juez magistrado de EE.UU. Steven Gold en Brooklyn.

El exfuncionario del gobierno mexicano fue detenido el mes pasado en Los Ángeles, acusado de ayudar al cartel de la droga H-2 poniendo bajo la mira a sus rivales en acciones militares, presentando a los líderes del grupo a otros funcionarios mexicanos corruptos y advirtiendo sobre investigaciones estadounidenses, entre otros hechos.

Cienfuegos permanece detenido sin derecho a fianza en una cárcel federal de Brooklyn, después de que un juez dictaminara que no tenía vínculos con Estados Unidos y dijera que el acusado estaría muy motivado a huir debido a la gravedad de los cargos.

Los fiscales argumentaron que Cienfuegos podría huir a México, donde el cartel H-2, así como exfuncionarios del Gobierno mexicano, podrían ayudarlo a evadir a las autoridades.

Regresará a la corte para comparecer por primera vez ante la jueza de EE.UU. Carol Amon en Brooklyn el 18 de noviembre.

Nota Original:Mexico’s Ex-Defense Minister Pleads Not Guilty in U.S. Case

©2020 Bloomberg L.P.