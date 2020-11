Etiopía.- EEUU y UE llaman a rebajar la tensión en Etiopía ante la escalada entre el Gobierno y la región de Tigray

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos y la Unión Europea han llamado a rebajar la tensión en Etiopía después de que este miércoles el Gobierno lanzara una ofensiva militar contra la región de Tigray acusando al partido gobernante en esta parte del país de un ataque contra una base militar.



"Estados Unidos está profundamente preocupado por las informaciones de que el Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF) llevó a cabo ataques contra bases del Ejército de Etiopía en la región de Tigray el 3 de noviembre", ha señalado en un comunicado el secretario de Estado, Mike Pompeo.



"Nos entristece la trágica pérdida de vidas e instamos a acciones inmediatas para restaurar la paz y desescalar las tensiones", ha reclamado el jefe de la diplomacia estadounidense, subrayando que "la protección de la seguridad de los civiles es esencial".



Así las cosas, Pompeo ha asegurado que Washington seguirá de cerca la situación. "está con el pueblo de Etiopía y trabajará con todos aquellos comprometidos con la paz, la prosperidad, la democracia y el Estado de Derecho".



Por su parte, el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha sostenido que "la escalada militar en Etiopía está abriendo una senda peligrosa para la estabilidad del país y de toda la región".



"La acción debería centrarse en la reducción de tensiones y en buscar soluciones pacíficas", ha defendido el máximo responsable de la diplomacia europea en un mensaje en Twitter.



El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, aseguró a última hora del miércoles que el Ejército había "repelido" la ofensiva del TPLF, que controla la norteña región de Tigray, horas después de anunciar una ofensiva en la zona en respuesta a un ataque contra una base militar.



Abiy, que describió como "heroico" el papel del Ejército en los combates registrados durante la jornada, recaldó que "los intentos del TPLF en todos los frentes han fracasado". Así, indicó que "el Ejército no sólo ha rechazado los ataques, sino que ha logrado controlar ubicaciones importantes", al tiempo que aseguró que las fuerzas etíopes "llevarán a cabo más operaciones en los próximos días".



El primer ministro etíope había anunciado horas antes el inicio de operaciones contra el TPLF --dominador de la política en el segundo país más poblado de África durante casi tres décadas antes de que el primer ministro llegara al poder en 2018 gracias a protestas antigubernamentales-- tras "meses de constante provocación e incitación a la violencia".



LA DISPUTA



El TPLF fue el partido fuerte dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), una alianza sustentada en las etnias, hasta la llegada al poder de Abiy.



Apartado del poder, el TPLF ha visto en las reformas acometidas por Abiy, en particular las relativas a abusos de Derechos Humanos y de reconciliación con grupos armados entre otros, como una 'caza de brujas' contra sus dirigentes, los cuales se vieron en muchos casos apartados de los cargos que ocupaban.



La ruptura definitiva la marcó la creación del Partido de la Prosperidad a finales de 2019 por parte de Abiy para dejar atrás al EPRDF. Todos los partidos que integraban la alianza gobernante, y algunos más en su órbita, se sumaron a la nueva formación, con la excepción del TPLF, lo que también dejó al partido al margen de la toma de decisiones en el Gobierno federal.



Así las cosas, el TPLF siguió adelante con el plan de celebrar elecciones en Tigray, fronteriza con Eritrea, en septiembre pese a que la comisión electoral había decidido el aplazamiento de las generales al próximo año por la pandemia y a las presiones del Gobierno para que no siguiera adelante con sus planes.



Posteriormente, anunció que no reconocía al Gobierno central y reclamó a todos sus representantes regionales que abandonaron las instituciones argumentando que Abiy se encuentra ilegalmente en el cargo tras el fin de su mandato.



En medio de estas tensiones, las autoridades han acusado al TPLF de estar detrás de varias decenas de muertos en la región de Oromía junto con miembros del grupo rebelde Frente de Liberación Oromo (OLF-Shane). Por otra parte, el martes se presentó ante el Parlamento una propuesta para designar al TPLF como una organización terrorista.