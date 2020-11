Este octubre fue el más caluroso para Europa

(Bloomberg) -- El mes pasado fue el octubre más cálido para Europa, con el retroceso del hielo marino en el Ártico a medida que las regiones del norte, en particular, sintieron los efectos del aumento de la temperatura del aire.

Europa estuvo 1,6 grados centígrados por encima de su promedio histórico de 30 años, según el Servicio de cambio climático Copernicus. Las temperaturas globales 0,62 °C más altas que el promedio convirtieron el mes pasado en el tercer octubre más cálido del mundo en un récord, extendiendo una tendencia de calentamiento de varios años.

“Este octubre no trajo un récord sorprendente, sino uno esperado”, dijo Copernicus en un comunicado. Se espera que los registros caigan con más frecuencia como resultado del calentamiento global, según el grupo científico respaldado por la UE.

Partes del norte y este de Europa, Siberia, Alaska y la meseta tibetana tuvieron un calor particularmente anormal, mientras que las olas de calor continuaron sintiéndose en partes de Suramérica y África, según los científicos. Muchos estadounidenses no sintieron el calor ya que las temperaturas se mantuvieron más bajas que el promedio en las partes centrales de Estados Unidos y el sur de Canadá.

Octubre también fue el cuarto mes consecutivo con condiciones sin hielo o casi sin hielo a lo largo de la Ruta del Mar del Norte, el corredor marítimo sobre la costa norte de Rusia. En mayo, un buque de carga hizo su primer viaje por una ruta que generalmente está bloqueada por hielo.El informe de Copernicus se da tras la salida formal de EE.UU. del acuerdo climático de París, el compromiso que busca evitar que las temperaturas globales aumenten más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Joe Biden ha prometido adherirse de nuevo al Acuerdo de París si es elegido presidente del segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo.

