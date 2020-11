Estadounidenses calman sus nervios electorales con pizza

(Bloomberg) -- ¿Quién no piensa en pizza en los momentos difíciles? Papa John International Inc. vio un gran aumento en las ventas de pizzas el martes y el miércoles por la noche en EE.UU., según su principal ejecutivo, aunque no lo suficiente como para sesgar los resultados del cuarto trimestre.

“Fue una gran noche para nosotros”, dijo el director ejecutivo Rob Lynch en una entrevista telefónica, después de que la cadena informara ganancias del tercer trimestre que superaron las expectativas de los analistas.

Normalmente, las ventas de pizza a domicilio vuelven a la normalidad el día después de las elecciones, pero este año, esa mayor demanda de reconfortantes pasteles de pepperoni se extendió hasta el miércoles mientras continuaba el conteo de votos. La compañía informó el jueves por la mañana su quinto trimestre consecutivo de crecimiento de las ventas en las mismas tiendas, ya que el virus impulsa la demanda de comida para llevar y los domicilios.

“Digamos que mientras continúen las elecciones, esperamos que la gente siga comiendo pizza”, dijo Lynch sobre la noche de las elecciones. “Pero es de esperar que eso llegue a su fin más temprano que tarde”.

