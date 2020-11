Estados Unidos.- Laya dice que en las elecciones de EEUU ganan "las instituciones" frente a los "populistas" que no las respetan

28/10/2020 La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,Arancha González Laya, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 28 de octubre de 2020. Esta intervención se produce tras una sesión de control al Gobierno donde han respondido, entre otras cuestiones, a lo relativo al estado de alarma declarado por la crisis sanitaria del Covid-19 y a las dudas suscitadas por su prórroga. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, cree que en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos ganan "las instituciones" y la democracia frente a los "populistas" que no respetan las reglas de juego, que deben ser "claras y transparentes".



En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, la ministra ha insistido en la importancia de que "prime" la "calma y la tranquilidad" en el recuento de votos y que "se ponga en valor" el "increíble sistema que es la democracia".



"Ese sistema en que todos queremos vivir, que garantiza que nuestro deseo que se expresa a través de ese voto tenga un valor", ha señalado, para después insistir en que, independientemente de quien sea el próximo presidente, las que salen reforzadas son las instituciones norteamericanas.



La jefa de la diplomacia española ha lamentado que haya "muchos populistas" a los que "no les gustan" las instituciones. "Y no hablo de los Estados Unidos, sino de los populismos en todo el mundo", ha explicado, después de que el presidente Donald Trump haya puesto en cuestión el recuento electoral, que continúa este jueves.



Precisamente sobre la elección entre el propio Trump y el demócrata Joe Biden se ha pronunciado González Laya, que ha reconocido que estas elecciones eran más un "referéndum" sobre dos maneras de hacer "políticas".



EUROPA NECESITA LA "CONCURRENCIA" DE EEUU EN LOS ASUNTOS CLAVE



"Sabemos que lo que se dirima es importante para el cambio climático, el comercio internacional, el acuerdo de desarme con Rusia o el acuerdo nuclear. Son cuestiones sistémicas y EEUU un país sistémico. Lo que ocurra nos afecta a todos", ha incidido la ministra, que ha puesto de manifiesto la necesidad de que el país concurra en estas cuestiones.



A su juicio, lo que Europa requiere de EEUU es "una buena dosis de multilateralismo", el aporte de la potencia en cuestiones como la descarbonización a la que se ha comprometido el viejo continente y también China, y que no tendría sentido sin el compromiso del país norteamericano.



Así, y preguntada sobre la fractura de la sociedad estadounidense, Laya ha sostenido que la "polarización no es exclusiva de los Estados Unidos". "Es una característica no solo nuestra en España, donde tenemos cierta tendencia a castigarnos y a ver lo peor. Es fruto de transformaciones sociales, digitales y desigualdades", ha añadido.



En esta línea, la titular de Exteriores ha continuado explicando que son los "cambios estructurales" los que "están polarizando las sociedades". Por eso, es "importante que en estos momentos" se refuercen las "reglas de juego y los procedimientos" para garantizar unas "instituciones fuertes".