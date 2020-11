ESPN eliminará 500 empleos debido al impacto de coronavirus

(Bloomberg) -- ESPN, el negocio de televisión deportiva de Walt Disney Co., planea eliminar alrededor de 500 empleos en toda la organización a medida que el gigante de los medios continúa adaptándose al cambio de hábitos de los espectadores.

La compañía despedirá a unas 300 personas y no cubrirá 200 puestos vacantes, dijo el presidente de ESPN, Jimmy Pitaro, en una circular enviada a los empleados el jueves.

“ESPN lleva un tiempo dedicada a planificar su futuro en medio del trastorno tremendo en la forma en que los aficionados consumen deportes”, dijo Pitaro en un comunicado enviado por correo electrónico. “El efecto de la pandemia en ESPN claramente aceleró nuestro pensamiento en todos los frentes”.

Este año ha sido especialmente difícil para la televisión deportiva, con la cancelación de eventos en vivo durante varios meses debido a la pandemia mundial de covid-19. Las ligas profesionales reanudaron el juego el verano pasado, aunque a menudo con horarios reducidos y sin aficionados en vivo. ESPN tendrá unos 5.000 empleados después de los recortes.

ESPN fue en el pasado el negocio más rentable de Disney, con sede en Burbank, California. Pero en los últimos años se ha enfrentado a dificultades por los cambios en la forma de ver televisión, que llevaron a millones de clientes a cancelar sus suscripciones de cable y satélite. Para hacer frente a ello, la red ha reducido periódicamente su personal, entre ellos algunos periodistas y presentadores en 2017.

Tras el golpe del coronavirus, las audiencias de casi todos los deportes se desplomaron y las ligas se vieron obligadas a competir entre sí por espectadores. La audiencia también se desvió hacia la cobertura de la pandemia y las elecciones presidenciales de EE.UU., lo que provocó un aumento de la audiencia de las noticias de televisión.

Disney ha reestructurado recientemente los negocios de películas, televisión y directos al consumidor para poner más énfasis en los servicios de retransmisión en vivo como ESPN+. El líder ejecutivo, Bob Chapek, dijo en ese momento que la reorganización podría resultar en un recorte de empleos.

Nota Original:ESPN to Eliminate 500 Jobs in Fallout From Virus Disruption

©2020 Bloomberg L.P.