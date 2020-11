El estado de Pensilvania terminará el grueso de escrutinio este jueves

Un votante tiene una boleta de las elecciones presidenciales en Filadelfia, Pensilvani. EFE/EPA/TRACIE VAN AUKEN/Archivo

Nueva York, 5 nov (EFE).- La secretaria de Estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, considera que "la gran mayoría" de los cerca de medio millón de votos enviados por correo que quedaban por añadir al escrutinio serán contabilizados antes de que termine este jueves y podrá saberse el ganador de las elecciones presidenciales en este estado.

En una entrevista con la CNN, Boockvar dijo que antes de que acabe el jueves "seguramente se podrá" saber el ganador de las elecciones en este estado clave, que adjudica 20 votos electorales y que pondría al aspirante demócrata, Joe Biden, por encima de los 270 delegados en el Colegio Electoral que otorgan la Presidencia.

Con el 92% escrutado en Pensilvania, el presidente Donald Trump aventaja en 102.000 sufragios al aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y Bloockvar señaló que quedan unos 550.000 votos por correo por escrutar.

Si se mantiene la ratio de unos 70-75% de los votos enviados por correo a favor de Biden, especialmente en las circunscripciones urbanas, que son los que más rezagados van, el demócrata sumaría en las próximas horas unos 400.000 votos, mientras que Trump acumularía el resto, algo que no sería suficiente para mantener su ventaja actual en este estado.

Todo el país espera conocer el escrutinio final de Pensilvania, ya que con los 20 votos electorales de ese estado Biden se proclamaría presidente electo este jueves, con o sin los 11 delegados de Arizona.

La noche electoral medios como Fox News, NPR o la Agencia AP proyectaron la victoria de Biden en Arizona, pero muchos no lo han hecho todavía y esperan el resultado del escrutinio.

Si se toma en cuenta Arizona, Biden tendría actualmente 264 delegados en el Colegio Electoral y sin ese estado serían 253, con lo que si sumara los 20 de Pensilvania rebasaría en ambos casos los 270 delegados.

Trump ha ganado una demanda para que sus seguidores puedan observar más de cerca el conteo de los votos en Pensilvania, aunque los compromisarios de ambos partidos, demócratas y republicanos, ya tienen accesos a los centros de escrutinio.

La campaña de Trump ha tomado al menos otras dos acciones legales en Pensilvania, entre ellas una que pide directamente al Tribunal Supremo de EE.UU. intervenir para que detener el recuento de ciertos votos, algo que tendría mucho más impacto que el fallo relacionado con la observación.

Una victoria de Biden con un amplio margen podría condenar a la irrelevancia las demandas e intentos de Trump en este estado si no se demuestra fraude, algo que el mandatario ha sugerido pero de lo que no hay ninguna prueba.