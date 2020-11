EEUU.- La campaña de Biden, esperanzada y a la espera del recuento total: "Sabemos que será el próximo presidente"

El candidato demócrata aumenta su ventaja en Nevada y se aproxima a Trump en Georgia



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La campaña del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se ha mostrado este jueves esperanzada y a la espera del recuento total de los votos que quedan pendientes en seis estados del país y que considera que darán la victoria al que fuera 'número dos' del expresidente Barack Obama.



En una rueda de prensa este jueves, la jefa de campaña de Biden, Jennifer O'Malley Dillon, ha pedido paciencia a la ciudadanía mientras los resultados se siguen actualizando, si bien ha expresado que el transcurso de los hechos se está tornando "positivo" para el candidato del Partido Demócrata.



No obstante, ha explicado que el recuento de votos "aún llevará tiempo" y ha reiterado la importancia de "mantener la calma" por el momento y hasta que se conozcan los resultados definitivos. "Estamos seguros de que Biden va a ser el próximo presidente de Estados Unidos", ha dicho, según informaciones de la cadena de televisión CNN.



Tal y como ha aseverado, lo más probable es que el recuento se alargue hasta el viernes. "Podemos decir también que estamos seguros de que el recuento seguirá hoy y durará hasta mañana para proclamar un vencedor en los estados que quedan", ha aseverado antes de insistir en que esto "permitirá (a Biden) obtener más de 270" votos electorales y, por ende, hacerse con la Presidencia.



ARIZONA, GEORGIA Y NEVADA



En el caso de Arizona, donde algunas proyecciones ya sitúan a Biden como ganador, Dillon ha confirmado que la campaña cree que "ganarán el estado por miles de votos". Por el momento, no obstante, Biden sigue a la cabeza con poco menos de 2,5 puntos porcentuales respecto al actual presidente, Donald Trump, un margen que la campaña espera que "aumente".



"Creemos que en este estado la carrera será ajustada pero aún quedan condados tradicionalmente demócratas por escrutar", ha explicado. En caso de hacerse con Arizona, Biden solo necesitaría Nevada --donde también va a la cabeza por el momento-- para ganar las elecciones.



Según la última actualización de la citada cadena, Biden ha aumentado su ventaja sobre Trump en Nevada, donde ahora cuenta con unos 11.000 votos más que Trump. Actualmente Trump cuenta con el 48,5 por ciento de los votos frente al 49,5 por ciento de Biden.



Este mismo jueves, las autoridades del condado de Clark, en Nevada, han informado de que se están preparando para contar unos 51.000 votos, si bien los datos serán actualizados el viernes.



Por su parte, el estado de Georgia podría ser de gran importancia si Biden no logra hacerse con Nevada y Arizona. Tal y como indican los últimos datos recabados, el exvicepresidente estaría recortando al distancia que le separa de Trump en dicho territorio, donde por el momento el actual inquilino de la Casa Blanca cuenta con el 49,5 por ciento de las papeletas frente al 49,2 por ciento obtenido por Biden.



Esto supone una diferencia de 13.540 votos entre los dos candidatos, si bien aún hay 50.401 papeletas sin recontar. Todos los pronósticos indican que el voto por correo beneficiaría al candidato demócrata, lo que podría implicar Biden se haga con el estado una vez se finalice el recuento. Es por ello, además, que la campaña de Trump ha presentado un recurso en el estado para frenar el escrutinio.



En Pensilvania, donde Trump lleva la delantera por menos de dos puntos porcentuales, podrían conocerse los resultados antes de que finalice la jornada, según la secretaria de Estado, Kathy Boockvar. "Definitivamente podría ser así", ha afirmado en declaraciones a la prensa.



Así, ha detallado que hay unos 550.000 votos pendientes de ser contados a lo largo de este jueves. "He estado diciendo que lograremos tener la gran mayoría de los datos actualizados para este viernes, pero parece que eso igual sucede hoy", ha dicho.



EL SERVICIO POSTAL



El Servicio Postal de Estados Unidos ha anunciado, además, que ha procesado más de 305.000 papeletas en el último día, después de que un juez federal ordenara revisar varias de sus instalaciones en busca de papeletas que se hubiesen enviado antes de la fecha electoral o el propio día de las elecciones.



Según los datos presentados ante un tribunal, Correos habría procesado y enviado un total de 305.184 votos justo el día después de los comicios --todos ellos fechados con anterioridad--.



Un 3,8 por ciento de estos votos (11.676) han sido procesados en estados cuyas papeletas no son aceptadas si llegan después de las elecciones. La mayoría de estos votos han sido procesados en el estado de California, donde las papeletas son válidas si están fechadas antes del 4 de noviembre y llegan antes del día 20 del mismo mes.