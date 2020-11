EEUU.- Jamenei ironiza con el "espectáculo" de las presidenciales y dice que "así es la democracia en EEUU"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha ironizado con el "espectáculo" de las elecciones presidenciales celebradas el martes en Estados Unidos, de las que aún no hay resultados definitivos, y ha agregado que "así es la democracia" en el país norteamericano.



"¡Qué espectáculo! Uno dice que son las elecciones más fraudulentas en la historia de Estados Unidos ¿Quién lo dice? El presidente que está ahora en el cargo", ha señalado Jamenei a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.



Así, ha agregado que "su rival (el demócrata Joe Biden) dice que (el presidente, Donald) Trump intenta manipular las elecciones". "Así es como son las elecciones y la democracia en Estados Unidos", ha zanjado.



Jamenei dijo el martes antes de la votación que "no importa quién gane" las elecciones y resaltó que los comicios "no afectarán" a las políticas de Irán hacia el país norteamericano. "Algunas personas hablan de lo que pasará si uno u otro es elegido. Sí, ciertos sucesos pueden tener lugar, pero no nos afectan. Nuestra política es calculada y clara", apuntó.



Trump y Biden han insistido este jueves en Twitter en sus respectivos mensajes a favor de parar el recuento de votos de las elecciones presidenciales o de contar todas y cada una de las papeletas que aún están pendientes en algunos estados clave.



"¡Detened el recuento!", ha afirmado Trump, en un mensaje en mayúsculas en el que ha vuelto a reclamar lo que ya pidió en su discurso de la noche electoral, cuando se autoproclamó vencedor de las elecciones antes de que hubiera resultados oficiales y alertó de un posible fraude a favor de su rival.



Biden, por su parte, ha repetido que "se deben contar todos los votos", un mensaje que también ha reiterado su compañera de fórmula, Kamala Harris, quien ha afirmado que "se deben contar todos y cada uno de los votos".



El país norteamericano ha amanecido este jueves por segundo día consecutivo sin un ganador, con seis estados aún sin adjudicar y cada vez más votos que computar para dirimir una contienda en la que Biden está mejor situado para alzarse con la victoria final.