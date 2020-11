Ecuador mira los resultados en EE.UU. pensando también en sus elecciones

En la imagen un registro de la embajadora de Ecuador en Washington, Ivonne Baki, quien opinó que, independientemente del resultado de las presidenciales estadounidenses, EE.UU. mantendría con su país la misma apertura que ha mostrado el actual Gobierno. EFE/Soledad Contreras/Archivo

Quito, 4 nov (EFE).- Ecuador sigue con expectación la evolución de los resultados de los comicios presidenciales en Estados Unidos, pensando también en su propio proceso electoral del próximo 7 de febrero, en el que también se discutirá sobre la cercanía del país a la órbita de Washington.

Y si bien es aún incierto el resultado, la embajadora de Ecuador en Washington, Ivonne Baki, en una foro virtual con periodistas ecuatorianos, opinó que, independientemente del resultado, EE.UU. mantendría la misma apertura que ha mostrado su actual Gobierno.

El mandatario republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden sostienen una dura lucha electoral para definir cuál de ellos será el próximo presidente en el próximo periodo.

Pero según Baki, la estrategias comerciales externas de EE.UU., por ejemplo, son estables y no suelen variar de manera radical con los cambios presidenciales.

Y opinó, incluso, que ese tipo de asuntos en Ecuador deberían convertirse en una "política de Estado", independientemente de quién gane las elecciones de febrero próximo.

TRATADO BILATERAL

Para ella, el tratado comercial y el establecimiento de un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) son aspectos que debería seguir quien reemplace en el poder al actual mandatario de su país, Lenín Moreno, quien se ha declarado estar muy cercano a la órbita de Washington.

Con poco tiempo en la agenda, Baki sostuvo que el Gobierno de Moreno podría dejar encaminado la negociación para un "acuerdo comercial justo" con Estados Unidos, sin importar si el vencedor fuera Trump o Biden.

La diplomática y empresaria ecuatoriana recordó que su país ya negoció en 2005 con Washington un acuerdo de libre comercio, de manera conjunta con Perú y Colombia que sí lo concretaron, mientras que Ecuador no lo ejecutó porque su población lo consideró perjudicial para el país.

Ese acuerdo, dijo en el foro organizado por la organización Fundamedios, "fue muy bien negociado", pero "no fue comunicado correctamente" a la población sobre sus ventajas.

Asimismo, destacó el hecho de que el Gobierno de Moreno haya logrado el regreso de la cooperación estadounidense a través de la Usaid, que dejó el país durante la gestión del progresista Rafael Correa (2007-2017).

La Usaid es una entidad "que puede ayudar muchísimo en momento difíciles como los que estamos pasando ahora" por la pandemia del coronavirus, sostuvo Baki.

Ya sobre la elección presidencial en EEUU y Ecuador, advirtió coincidencias entre el republicano Trump con el ecuatoriano Guillermo Lasso, candidato presidencial por el centroderechista movimiento CREO.

Sin embargo, no quiso hacer esa misma comparación entre el demócrata Joe Biden y el progresista Andrés Aráuz, correligionario de Correa y que defiende la llamada ideología del "Socialismo del Siglo XXI".

EJEMPLO DE QUE "EL MUNDO CAMBIA"

Por el momento, el Gobierno ecuatoriano no se ha pronunciado sobre la incertidumbre resultante del proceso electoral en EE.UU. pero, en unas declaraciones a Efe, también la vicepresidenta María Alejandra Muñoz se mostró confiada en que las relaciones con el que es su principal socio comercial siempre vayan a ser "positivas".

"Confiamos en que la relación del Ecuador con los distintos Gobiernos (del mundo), en especial con el de EE.UU., que ha sido nuestro socio comercial desde siempre, va a seguir siendo positiva", dijo.

Y dentro del respeto a lo que consideró una cuestión interna de otro estado, consideró que "es un país con una democracia sólida con una Constitución que es parte de su historia, que tiene dos partidos", y que "confía plenamente en que ellos, cuando tengan sus resultados oficiales, lo respeten".

Pero manifestó que el caso de las elecciones estadounidenses es un ejemplo de que "el mundo cambia", de que "la sociedad cambia" y que "adicionalmente las dinámicas cambian, como la forma de hacer política con redes sociales de por medio que también causan desconfianza en la gente".