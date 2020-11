Dos detenidas por intento de extorsión a la familia del exvicepresidente paraguayo secuestrado

En la imagen, el exvicepresidente paraguayo Óscar Denis. EFE/Andrés Cristaldo/Archivo

Asunción, 5 nov (EFE).- Dos mujeres fueron detenidas este jueves por intentar extorsionar a la familia del exvicepresidente Óscar Denis, que fue secuestrado hace unos dos meses por la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en los alrededores de su estancia ganadera, ubicada entre los departamentos de Concepción y Amambay.

Las arrestadas, pertenecientes a una comunidad indígena cercana a la zona del secuestro, contactaron a Beatriz Denis, hija del exvicepresidente, primero por mensajes de texto y después con una llamada en la que intentaron recrear la voz del político retirado, de 74 años.

El jefe de Antisecuestros de la Policía Nacional, Nimio Cardozo, informó en una conferencia de prensa sobre el allanamiento "en horas de la madrugada" de una vivienda en la comunidad Yakye Axa, a 50 kilómetros de Concepción, donde las mujeres fueron detenidas y se decomisaron teléfonos celulares.

Cardozo explicó a los medios que la familia Denis comenzó a recibir estos mensajes "hace unas semanas atrás" en los que informaban que "había gente que podía tener noticias de su papá".

Por su parte, el agente fiscal Federico Delfino aclaró que se trata de "una investigación paralela al caso del secuestro, pero vinculada a la misma".

"De momento, la investigación es por tentativa de extorsión. No podemos descartar, pero en este momento no tenemos ninguna constancia de que puedan haber participado o formar parte de algún grupo criminal. En las comunicaciones sí hablan del grupo EPP", comentó el agente fiscal.

Delfino comentó también que las dos detenidas hablan correctamente castellano y guaraní, y una de ellas "es licenciada".

Además, no descartó que haya más personas implicadas en el intento de extorsión, pero hasta el momento la investigación está "en el punto de inicio".

El agente fiscal explicó también que una vez que recibieron la denuncia por parte de la familia Denis lograron fijar el lugar desde el que se realizaban las llamadas y así realizar el allanamiento de este jueves.

CASI 60 DÍAS DEL SECUESTRO

En otra conferencia de prensa, previa a la de las autoridades, Beatriz Denis recordó que el sábado se cumplirán 60 días desde el secuestro de su padre y que siguen "sin ningún resultado".

La familia cumplió con la exigencia del EPP para liberar al exvicepresidente, de repartir alimentos por valor de dos millones de dólares en cuarenta comunidades campesinas.

Sin embargo, la familia sigue sin encontrar respuesta por parte de los captores, a quienes exigen una prueba de vida de su padre, con cuadro de hipertensión y diabetes.

El secuestro de Denis, vicepresidente del gabinete liberal que gobernó el país entre 2012 y 2013, fue reivindicado por una "brigada indígena" del EPP.

Y se produjo una semana después de un enfrentamiento entre los militares y el EPP que se saldó con la muerte de dos niñas de 11 años, que según el Gobierno eran hijas de líderes de ese grupo armado.

Fundado en 2008 desde postulados marxistas, las autoridades atribuyen al EPP unos 50 asesinatos, así como secuestros y extorsiones a productores agropecuarios del norte del país.