Desconecta.- El vídeo de esta joven "disfrazada" de pan de molde para alimentar a las palomas de un parque se ha hecho viral

05/11/2020 El vídeo de esta joven "disfrazada" de pan de molde para alimentar a las palomas de un parque se ha hecho viral. MADRID, 5 nov. (EDIZIONES) El vídeo de una joven "disfrazada" con un traje de pan de molde dando de comer a un grupo de palomas en un parque se hizo viral en TikTok y redes sociales. POLITICA YOUTUBE/VIDELO/@MINNIETHEVET



La joven de Sheffield es Amelia Liddell, una veterinaria especializada en tortugas marinas con presencia en redes sociales.



Amelia es también una apasionada de las palomas, a las que considera sus "urbanitas emplumados" favoritos, y con las que hizo un vídeo para TikTok.



https://www.youtube.com/watch?v=C0a149oxXAY



En el vídeo, la veterinaria decidió adoptar un enfoque distinto a la hora de dar de comer a las palomas de un parque local y se colocó varias rebanadas de pan de molde por todo su cuerpo.



El vídeo recibió más de 7 millones de visitas en las distintas plataformas en las que Amelia lo publicó.



La mayoría de la gente le gustó y entendió el punto de humor, pero hubo muchos otros que acusaron a la joven veterinaria de estar envenenando al las aves con ese tipo de comida.



Debido a la repercusión, Amelia se vio en la necesidad de aclarar, desde el punto de vista de una veterinaria, algunos puntos.



Según la joven, el estómago de las palomas está más que capacitado para digerir pan. El pan no es venenoso para ellas, no se expande en su estómago. Sin embargo, aclara que es cierto que no es la comida más saludable para darles y lo resume con la siguiente frase: "El pan es para las palomas, lo que la comida basura es para los humanos".