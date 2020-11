Coronavirus.- México supera las 93.000 muertes y se acerca a los 950.000 casos de coronavirus

29/09/2020 Dos soldados del Ejército de México durante las ceremonías por el aniversario de la independencia del país. POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL LEONARDO CASAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



México ha superado este miércoles las 93.000 muertes por coronavirus en lo que va de pandemia, después de registrar en las últimas 24 horas 635 nuevas defunciones, según datos de la Secretaría de Salud.



Además, el país norteamericano ha detectado 5.225 casos nuevos, a los que hay que añadir 62.458 personas que son sospechosas de tener la enfermedad y podrían tener el resultado de una prueba de detección, 185.701 casos sospechosos a los que no se ha hecho ninguna prueba y 108.132 personas que son sospechosas y no se determinará si tienen el virus o no.



Según ha recogido el diario local 'Milenio', en lo que va de pandemia se han confirmado 943.630 casos y 697.402 personas se han recuperado de la enfermedad.



El coronavirus también ha golpeado al Senado, que este miércoles aprobó comenzar a realizar sesiones virtuales, tras confirmarse dos nuevos positivos entre los senadores, lo que eleva la cifra de representantes de la Cámara Alta que han sido contagiados a 20, uno de los cuales falleció.