Coronavirus.- El primer ministro de Camboya, en aislamiento tras estar en contacto con el ministro de Exteriores húngaro

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Camboya, Hun Sen, se encuentra en aislamiento desde este jueves tras haber entrado en contacto con el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, que ha dado positivo en COVID-19 después de haberse reunido con él.



En su cuenta de Facebook, el mandatario camboyano ha aclarado que si bien ha dado negativo por el momento, las directrices establecidas para frenar el avance del virus indican que debe pasar 14 días en cuarentena, tiempo en el que no podrá reunirse con nadie, ni siquiera sus familiares.



Así, ha detallado que tanto su mujer como otros 16 miembros de su equipo y personal de seguridad han dado negativo y no se habrían contagiado, según informaciones de la cadena CNA.



El Ministerio de Sanidad de Camboya ha indicado que las 628 personas que estuvieron en contacto de alguna forma con el ministro húngaro y participaron en los preparativos de su visita han dado negativo.



No obstante, ha pedido a todos los que hayan estado en contacto con la delegación húngara que se realicen las pruebas de coronavirus y permanezcan dos semanas en aislamiento.



El ministro húngaro dio positivo tras llegar a Bangkok, la capital tailandesa, después de su paso por Camboya. Antes de salir de Hungría se había sometido a un test que salió negativo.



No es el único miembro del Gobierno húngaro que ha contraído la enfermedad. Hasta el momento, la ministra de Justicia húngara, Judit Varga, también se ha infectado, según ha recordado el diario 'Magyar Nemzet'.