Comienza la votación en las elecciones de San Vicente y las Granadinas

San Juan, 5 nov (EFE).- Las 98.119 personas con derecho al voto en San Vicente y las Granadinas comenzaron a acudir este jueves a los colegios electorales para participar en unos comicios en los que el primer ministro, Ralph Gonsalves, busca un quinto mandato.

La población de este diminuto territorio caribeño, que ronda los 110.000 habitantes, ejerce su derecho al voto desde la 07.00 hora local (11.00 GMT) en un día con ligeras lluvias en buena parte del país.

En total, tres partidos han presentado 32 candidatos y hay un independiente que compiten por los 15 asientos en la Asamblea Nacional.

El Partido Laborista Unitario (ULP) busca un quinto mandato sin precedentes con Gonsalves a la cabeza.

El opositor Nuevo Partido Democrático (NDP), que lidera Godwin Friday, busca romper la tendencia y evitar un nuevo mandato de Gonsalves, de 74 años.

El Partido Verde de San Vicente y las Granadinas presentó dos candidatos y hay otro independiente, Osordo Edwardo Bennett.

Los colegios se cerrarán a las 17.00 (21.00 GMT) y los resultados no se esperan hasta la mañana del viernes.

Debido la situación de la pandemia de la covid-19, después de la hora del cierre, durante un periodo de media hora, podrán votar los electores que se encuentran en cuarentena.

Las previsiones del tiempo apunta a ligeras lluvias que no se piensa que afecten a la cantidad de gente que se acerque hoy a los colegios electorales.

La Secretaría de la Comunidad del Caribe (Caricom), con sede en Guyana, ha enviado una Misión de Observación Electoral de seis personas para seguir de cerca el transcurso de las elecciones.

San Vicente y las Granadinas cuenta con un territorio que no alcanza los 400 kilómetros cuadrados.

Miembro del Caricom, el territorio insular es una democracia parlamentaria dentro de la Mancomunidad Británica de Naciones con la reina Isabel II como jefe de Estado.

Parte de las Islas de Sotavento, el territorio de San Vicente y las Granadinas consta de 32 islas e islotes.