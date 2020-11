Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Continúa el recuento de votos en Estados Unidos, hoy es día de decisión de la Fed, y se espera una pequeña mejora en las solicitudes de beneficio por seguro de desempleo.

Casi a punto

Joe Biden está a punto de reclamar la victoria en las elecciones de EE.UU., con 264 de los 270 votos del Colegio Electoral necesarios, según Associated Press. Solo necesita ganar un estado más. El equipo del presidente Donald Trump ya pidió un recuento en Wisconsin, y su campaña está intentando lograr que se dejen de contar los votos en los estados donde lleva la delantera, mientras que exige que el conteo continúe en los estados donde está más atrás. Trump necesita ganar todos los estados restantes para lograr un segundo mandato. En las carreras del Senado y la Cámara, los demócratas tienen una mayoría reducida en la Cámara Baja y es posible que no hayan logrado el control del Senado.

Fed, Banco de Inglaterra

Los economistas no esperan que se anuncien cambios importantes en la política de la Reserva Federal cuando se dé a conocer la última decisión de política monetaria a las 2:00 p.m. de hoy. Es probable que el presidente de la Fed, Jerome Powell, prefiera omitir la conferencia de prensa de hoy posterior a la decisión a las 2:30 p.m. si aún no se conoce el resultado de las elecciones. Hoy temprano, el Banco de Inglaterra anunció una ronda de flexibilización cuantitativa mayor a la esperada de 150.000 millones de libras (US$195 millones) para ayudar a la economía ante las nuevas restricciones del Reino Unido para combatir el covid y la aún incierta relación con la UE posterior al brexit.

Solicitudes

Las solicitudes iniciales de beneficio por seguro de desempleo probablemente volvieron a caer la semana pasada, a 735.000, según la estimación promedio de economistas encuestados por Bloomberg, mientras que es probable que las solicitudes continuas hayan disminuido a 7,2 millones. Los datos son el último vistazo al mercado laboral de EE.UU. antes del informe de las nóminas de octubre que se conocerá mañana, cuando se estima que se anunciará la adición de 590.000 nuevas posiciones en el mes. La cifra de empleo privado publicada ayer por ADP mostró un aumento de 365.000 en octubre, muy por debajo de la proyección mediana de 643.000.

Mercados al alza

Esta mañana continúa el repunte de ayer en las acciones y los bonos a medida que avanzaban los resultados de las elecciones en EE.UU., ya que los inversionistas siguen confiando en que elementos clave del mercado alcista permanecerían intactos. El índice MSCI Asia-Pacific agregó 2,3%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 1,4%. En Europa, el índice Stoxx 600 había avanzado 0,9% a las 5:50 a.m., y las acciones tecnológicas estaban entre las de mejor desempeño. Los futuros del S&P 500 apuntan a otra apertura al alza, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,741% y el oro ascendía.

Virus más reciente

La Unión Europea recortó su proyección de crecimiento para el próximo año, ya que existe el riesgo de que una segunda ronda de restricciones pandémicas en la región paralice la recuperación. La proyección para el Reino Unido en 2021 se redujo prácticamente a la mitad, ya que la Comisión basó su perspectiva en el supuesto de que no se llegaría a acuerdo sobre un pacto comercial posterior al brexit. El virus continúa su rápida propagación en EE.UU., donde los nuevos casos se acercaron a los 100.000 ayer, mientras que aumentaron las muertes y los contagios en todo el mundo. Dinamarca anunció que encontró una nueva cepa de covid-19 que podría dificultar los esfuerzos por desarrollar una vacuna después de que un brote en la población de visones del país desencadenara una mutación.

