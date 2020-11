Ciencia.-Recintos como Stonehenge proliferaron en un boom constructor neolítico

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Una actividad frenética de construcción alrededor del 2500 antes de Cristo dio como resultado la aparición de enormes estructuras ceremoniales en el sur de Gran Bretaña.



Académicos de la Universidad de Cardiff utilizaron los últimos métodos científicos para volver a examinar los restos del megacírculo de Mount Pleasant, un gran recinto prehistórico, ubicado a las afueras de Dorchester. Esta es la primera vez que se obtiene una datación precisa para el principal monumento del Neolítico tardío y ofrece nuevos conocimientos sobre la increíble velocidad a la que se llevó a cabo la construcción.



Dentro del círculo de Mount Pleasant había un gran recinto vallado y un complejo monumento concéntrico de madera y piedra. Encima del banco se construyó un gran montículo. El nuevo análisis muestra que todos estos elementos diferentes se completaron en menos de 125 años, mucho menos de lo que se pensaba anteriormente. Los datos muestran que el sitio fue construido solo 150 años antes de la llegada de nuevas pobladores de la Europa continental, quienes trajeron los primeros metales y diferente alfarería, así como nuevas ideas y creencias religiosas.



Construido alrededor del 2500 a. C., Mount Pleasant es uno de los cinco megacírculos conocidos en el sur de Inglaterra del mismo período. Otros sitios incluyen Marden, Durrington Walls cerca de Stonehenge, Avebury, todos en Wiltshire, y Knowlton en Dorset. Stonehenge también se construyó en este momento. Los círculos eran sitios ceremoniales importantes donde la gente probablemente se reunía para banquetes y rituales, a veces viajando largas distancias para llegar allí.



Susan Greaney, estudiante de la Escuela de Historia, Arqueología y Religión de la Universidad de Cardiff, dijo en un comunicado: "Esta nueva datación realmente nos ayuda a comprender el período crucial del 2.500 aC. La imagen que está surgiendo es que una explosión en la actividad de construcción estaba detrás de estos monumentos grandes y laboriosos construido en el sur de Inglaterra, y quizás también más lejos. La construcción de Mount Pleasant habría involucrado a una gran cantidad de personas, excavando las enormes zanjas con herramientas simples como picos de asta. Aunque la construcción de las diversas partes se llevó a cabo en varias fases, con sucesivas generaciones trabajando en su construcción, todo el trabajo se concentró en poco más de un siglo".



Los investigadores tomaron muestras de los hallazgos realizados durante las excavaciones en el sitio en 1970 y fueron recuperados en el Museo del Condado de Dorset, incluidos picos de astas, trozos de carbón y huesos humanos. Estas muestras fueron datadas por radiocarbono en laboratorios de Oxford, Belfast, Glasgow y Zurich para obtener estimaciones de fechas precisas. Luego se refinaron y combinaron utilizando una técnica estadística llamada análisis bayesiano. Este método permitió al equipo combinar las fechas con información de la excavación arqueológica, como el contexto y la capa de cada muestra y su material, para estimar con mayor precisión la fecha y secuencia de construcción.



Greaney dijo: "Lo que todavía no está claro es por qué estos monumentos se construyeron en primer lugar. ¿La gente estaba construyendo estos monumentos como un 'último hurra' porque podían ver el cambio que se avecinaba? ¿O el esfuerzo y el trabajo de construir estos monumentos condujeron a una rebelión, un colapso en la creencia en los líderes o en la religión, que creó un vacío en el que nuevas personas podían ingresar desde el continente? Parte del monumento de piedra central en Mount Pleasant parece haberse derruido en este momento; ¿fue destruido? durante una época de disturbios?".



Ek estudio se publica en Proceedings of the Prehistoric Society.